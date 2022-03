Jefe de policía de Ucrania ofrece entregarse a ejército ruso a cambio de salida de niños en Mariúpol

Redacción

El alto mando de la Policía Nacional de Ucrania, Vyacheslav Abroskin, ofreció entregarse al ejército ruso a cambio de que se instale un corredor humanitario para que los niños que habitan en Mariúpol, una de las zonas más atacadas, puedan salir sin riesgo.

“Hoy, en la ciudad completamente destruida, quedan muchos niños que, si no se salvan ahora, morirán en los próximos días, el tiempo corre. Les pido que me dejen entrar en Mariúpol para recoger a los niños y organizar su traslado. Necesito tres días en la ciudad. En el último viaje, cuando hayamos sacado a todos, me entregaré”, ha escrito en un post en Facebook.

El oficial aseguró que está incluido en la lista de “buscados” por las tropas rusas debido a su papel en la resistencia de la región de Donestk frente a los grupos prorrusos.

“Mi vida me pertenece solo a mí y me ofrezco a cambio de la vida de los niños que aún permanecen ahí”, indicó.

Mientras la Unión Europea negocia una estrategia para enfrentar las consecuencias económicas de la guerra y para tratar de independizarse del gas ruso, los combates siguen en territorio ucraniano. Hasta ahora, la ONU ha confirmado la muerte desde la invasión de 1 mil 081 civiles.

Con información de El Diario