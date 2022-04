Investigan mal manejo de aguas residuales en Aguascalientes y El Llano

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) ha detectado por lo menos 7 personas físicas y morales que pudieron haber caído en un incumplimiento en el manejo de aguas residuales en plantas tratadoras ubicadas en la capital y el municipio de El Llano, dio a conocer el procurador Héctor Eduardo Anaya Pérez.

En entrevista con El Clarinete, el funcionario detalló que como parte de su programa de vigilancia ordinaria, se detectó el manejo de aguas que no pasaron por un proceso de tratamiento adecuado y que finalmente terminaron en el drenaje o en otros cuerpos de agua.

“Nosotros tenemos un programa de vigilancia ordinaria. En este programa de vigilancia ordinaria hasta el momento hemos efectuado 35 supervisiones. De éstas, hemos iniciado ya 7 procedimientos administrativos de sanción”, indicó. Además, precisó que estos 7 casos involucran a personas físicas y morales.

Anaya Pérez explicó que en ocasiones, los responsables de este proceso superaron la capacidad de las plantas para tratar el agua y en otras simplemente no le dieron ningún proceso, por lo que las desecharon de manera irregular generando un impacto ambiental.

Señaló que hasta el momento no se han aplicado sanciones formales en estas situaciones, ya que el proceso de investigación aún no concluye. Sin embargo, apuntó que en caso de comprobarse un daño al medio ambiente, las sanciones pueden ir desde las 2 a las 2 mil UMAS, así como la reparación del daño.

De igual manera, agregó que en lo que va del año la PROESPA ha recibido 358 reportes, de los cuales el 35% corresponden a faltas administrativas y de ellas, 2 relacionadas con el tratamiento de aguas residuales.

Agregó que también han recibido 88 denuncias formales, de las cuales el 83% corresponden a faltas administrativas y de ellas, 4 están relacionadas con el tratamiento de las aguas, por lo que invitó a los usuarios y responsables de las plantas a cumplir con los parámetros establecidos.

Imagen ilustrativa