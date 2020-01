Hasta abril se definiría aumento en tarifas de estacionamientos de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Por el momento no hay peticiones de un aumento en las tarifas de estacionamientos de la ciudad, señaló Israel Díaz García, director del área correspondiente en la presidencia municipal de Aguascalientes, aunque el plazo vencerá en un par de meses.

“Esa es una consultiva que por ley se tiene que hacer cada año, tenemos hasta el 10 de abril para presentarla ante el Cabildo y en su caso lo apruebe. En esta consultiva, los líderes de estacionamientos de temporada de Feria (de San Marcos), como de todo el año participan y dan sus propuestas”, definió.

– ¿Hay solicitudes de aumento?

– Hasta ahora no nos ha llegado petición. No se nos han acercado los liderazgos que son quienes los solicitan y con ellos tenemos buena comunicación.

Díaz García informó que el último ajuste en las tarifas ocurrió el año pasado cuando se aumentó un peso en las categorías segunda y tercera que se tienen para clasificar los estacionamientos, mientras que para la primera categoría se ajustó en 2017.

“La mayoría de los estacionamientos no están cobrando el tope que tienen en cada categoría. Hay estacionamientos que pueden cobrar 14 pesos y los veo cobrando tarifas de 10, hasta hay de ocho pesos. Para abajo no hay inconveniente, lo que no pueden es pasar el tope”, recalcó.

El director de Mercados y estacionamientos del municipio capital confirmó que operan 236 estacionamientos de tres categorías en la ciudad.