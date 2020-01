“Estamos esperando que se le aplique la ley a Aldo Ruiz”: Morena

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El líder estatal de Morena, Cuitláhuac Cardona Campos, señaló que él es uno de los que está esperando que se haga justicia en contra del delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez.

Lo anterior lo expresó en el programa Anagrama que se transmite en Canal 26 los martes por la noche.

El dirigente morenista, señaló que “Debemos de ser congruentes con los principios del partido, No robarás, no mentirás, no traicionarás y con base en ello fui yo quien interpuso la denuncia el año pasado en la Fiscalía General del Estado por la desaparición del automóvil que estaba a su cargo (un Chevrolet Aveo modelo 2017 que Aldo Ruiz usaba cuando era dirigente del partido hasta noviembre del 2018)”.

Cardona añadió que hace unos días la secretaria de la Función Pública (Eréndira Sandoval) indicó que había una investigación por presuntos actos de corrupción en contra de 8 delegados, entre ellos Aldo Ruiz.

En ese sentido manifestó que a Ruiz Sánchez también se le denunció precisamente en la SFP por hacerse pasar como licenciado cuando solo tenía la preparatoria (actualmente está estudiando en una universidad privada la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública) “Yo en mi caso lo denuncié aquí en la fiscalía estatal y estamos esperando que concluya la investigación”, dijo.

Acto seguido señaló que ya van dos audiencias que se han realizado y el funcionario federal no se ha presentado a ninguna “la próxima será llevado por parte de agentes ministeriales para que se presente a la audiencia y en eso estamos, esperando que se haga justicia, porque el coche que desapareció estaba a nombre del partido y se pagó con recursos públicos, entonces es un faltante y tiene que haber responsabilidad”.