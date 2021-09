Hasta 2022 se prolongarían paros técnicos en Aguascalientes por falta de componente electrónicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, adelantó que paros técnicos en armadoras locales se estarían aún prolongando hasta enero del 2022 en que se estabilice el envío regular de componentes electrónicos para las unidades.

“Es un tema que ya se había dicho por parte de las mismas plantas que iba a continuar todavía por lo que resta del año, siendo un tema que no se ha podido llegar a los niveles de producción del 2019 y se espera que hasta principios de enero del año entrante se estabilice el tema”, explicó con preocupación.

El funcionario expuso que el problema ha sido que se han ido ahogando las vacaciones de los trabajadores y las permutas de tiempo por tiempo lo cual podría desencadenar más adelante en recortes salariales.

“El problema que podría venir es que se presenten recortes en los salarios por los días que no se trabaje, en estos momentos las plantan han absorbido estos impactos pero no sabemos qué tanto más van a aguantar”, concluyó