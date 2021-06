Guardia Sanitaria sancionó a partidos políticos en Aguascalientes por incumplir protocolos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Morena, PAN y PRI han sido los partidos más amonestados por no cumplir con los protocolos sanitarios por pandemia, indicó en entrevista colectiva e, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de, Estado de Aguascalientes (Coprisea), Octavio Jiménez Macías.

Puntualizó que se trata de sanciones que van principalmente oír no respetar los aforos en sus eventos, no utilizar el cubrebocas y no guardar la sana distancia.

En concreto dijo que son multas económicas de hasta 80 mil pesos sin descuento que se les aplican por estas faltas.

Dejó en claro que no se pueden decir sorprendidos al habérseles informado en las reuniones con las autoridades electorales, donde ellos asumieron el compromiso de velar pis la salud de la población.