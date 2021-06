En alerta PC por lluvias para las próximas 48 horas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En alerta protección civil estatal ante el pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas en el estado de Aguascalientes, indicó su titular Héctor Manuel Reyes Hernández.

El funcionario estatal mencionó que estas precipitaciones pertenecen al frente frío 58 y no tanto por los efectos de la tormenta tropical “Blanca” que se encuentra en el Océano Pacífico.

“El pronosticó es de lluvias para los próximos 2 días, aunque serán precipitaciones de ligeras a moderadas, aunque hay que puntualizar que se trata de pronósticos”, puntualizó.

De igual manera añadió que están preparados cualquier contingencia que se pudiera presentar con las lluvias, donde al momento de aquellas que se han registrado no han sobresaltado los 35 milímetros.

En última instancia Reyes Hernández sostuvo que por ahora no hay riesgos en presas del estado, mismas que se encuentran a una capacidad menor al 40 por ciento a falta de lluvias.