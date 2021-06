Pese a 3 puntos rojos, no hay riesgo en elecciones en Aguascalientes: SSPE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública estatal Porfirio Sánchez Mendoza, indicó que en lo general no existen riesgos que pongan en peligro las votaciones de este domingo 6 de junio en Aguascalientes.

El jefe policiaco admitió que se tienen 3 puntos que preocupan a las autoridades de seguridad, sin que signifique que exista un peligro inminente como para que no desarrollar las votaciones en esos lugares.

-¿Cuáles son esos puntos?

-En específico tenemos algunos en Jesús María y otros en la capital donde lo que preocupa más es por el tema de las colonias pero no que represente algún peligro extremo.

Adelantó que más de mil elementos de seguridad estarán dentro del operativo por elecciones.

-¿Candidatos de Asientos pidieron protección, se las brindaron ustedes?

-Todo es en base a requerimientos que hace el órgano electoral y los que nos han hecho llegar se han cumplido en base a la ley.

-¿y cómo cuentos requerimientos les han hecho llegar?

-De dos a tres y no hay más.