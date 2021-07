Golfistas mexicanos califican al US Amateur

Redacción

Los golfistas mexicanos Luis Carrera (-8) y Cristóbal Islas (-5) obtuvieron su pase directo al US Amateur, de la United States of America Golf Association (USGA). Finalizaron primero y segundo lugar, respectivamente, en el torneo clasificatorio que se llevó a cabo en el Club Campestre de la CDMX, este martes. Cabe resaltar que, el US Amateur es uno de los torneos más importantes del mundo, de esta categoría, previa al golf profesional.

La edición 2021 se celebrará del 9 al 15 de agosto, en el campo del Oakmont Country Club, en Oakmont, Pensilvania. Por otra parte, es importante recordar que, el tercer y cuarto lugar de este clasificatorio obtuvieron un lugar alterno. En este caso, se trata de Francisco Osio (-5), de Lomas Country Club; y Roberto Terrazas (-4), de Bosque Real Country Club.

Golf colegial de EUA, parte importante en la formación de jugadores mexicanos

El nivel deportivo de jugadores profesionales como Gaby López, Abraham Ancer; incluso la misma Lorena Ochoa, entre otros, ha sido favorecido por su incursión en el golf colegial de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Actualmente, hay 140 mexicanos becados por el golf en diferentes universidades estadounidenses; uno de ellos es Luis Carrera Meliá, quien fue campeón de Conferencia (Southland Championship) y llegó a Nationals con el equipo Sam Houston State University. Aunque, cabe mencionar que, a partir de agosto representará a la University of Central Florida.

“Es muy buena la preparación que te da el estar en EUA, me gusta mucho el golf colegial. Y, el US Amateur es un torneo que siempre quise jugar, es la primera vez que intento calificar. Se dio y estoy muy contento, muy emocionado”, comentó Carrera, jugador del Club de Golf la Hacienda, y mexicano mejor ubicado en el ranking mundial amateur.

Por otro lado, está José Cristobal Islas, jugador del Club de Golf Pachuca, quien se acaba de graduar de la Gira del CNIJ (Comité Nacional Infantil Juvenil), donde ganó su lugar para los torneos de verano IMG Academy Junior World Championships y Junior America’s Cup.

“El US Amateur creo que es el mejor torneo amateur que existe, va a ser un aprendizaje muy grande, muy bueno y una buena preparación rumbo a ‘college’, que ya es luego, luego”, afirmó Islas, quien en unas semanas inicia su etapa colegial en Oregon University.

Cabe mencionar que, el field de este clasificatorio estuvo integrado por 76 golfistas, dos representantes de Guatemala, uno de Venezuela y 73 de México. Entre los mexicanos compitieron jugadores infantiles-juveniles, tricolores que militan en el golf colegial de EUA, amateurs y mid amateurs.