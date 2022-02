Gerardo Castillo sustituye a Jesse Palacios en el timón de Centellas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Club Necaxa informa que Gerardo Omar Castillo Zamorano es el nuevo Director Técnico de las Centellas de Club Necaxa.

Gerardo nació en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1986. En su carrera como jugador vistió la camiseta de Atlante, Dorados y Venados de Mérida por mencionar algunos equipos.

Castillo llegó al Club en el año 2018 y a partir de ahí comenzó a aportar sus conocimientos y experiencia para el desarrollo de los jóvenes, teniendo la oportunidad de dirigir a la 4ta división, Sub 20, Sub 16 y Sub 15. Gerardo Castillo se integrará como estratega de las Centellas a partir de la jornada 6 del torneo Clausura 2022.

Club Necaxa da la bienvenida a Gerardo Castillo como nuevo Director Técnico de las Centellas, deseándole el mayor de los éxitos.