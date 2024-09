Gandalla sujeto cobraba bono de desempleo y tenía su moto Harley y un Lamborghini

Redacción

Suiza.-Sin duda alguna, las prestaciones por desempleo son una gran ayuda para aquellos que, por el motivo que sea, no tienen trabajo y no cuentan con los recursos necesarios para subsistir. Sin embargo, puede que alguien que tiene en su garaje una Harley-Davidson modificada de miles de dólares, un Lamborghini Huracán y relojes Rolex, quizá no lo necesiten tanto; es más bien un juicio que depende de cada autoridad.

Debido a lo anterior fue detenido un hombre en Australia, quien estuvo pidiendo beneficios sociales por desempleo desde 2019, pero tenía el garaje y los armarios plagados de coches, motos y joyas que valen un dineral: más de medio millón de dólares. Por fortuna, las autoridades se dieron cuenta de que tenía un verdadero botín.

Todo desembocó en una investigación después de que el Escuadrón contra el Crimen Organizado del Comando Estatal de Delitos de Nueva Gales del Sur y la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur abrieran una investigación sobre el hombre en mayo de este 2024.

Entonces descubrieron que estaba pidiendo las prestaciones, que tenían sospechas de que pertenecía a una red criminal y de que en su garaje tenía un Lamborghini Huracán, una Harley-Davidson V-Rod altamente modificada y unos cuantos relojes Rolex.

Tal era su nivel de capricho, que tanto el Lamborghini como la Harley-Davidson estaban pintados del mismo color, un Blue Cepheus. Obviamente no es una pintura cualquiera, pues solo este color, como extra, cuesta 20,000 dólares australianos, y ponérselo a la moto también.

Ahora, el hombre fue acusado de “posesión deshonesta e interferencia con identificador único” por el Huracán, la V-Rod y las joyas. Evidentemente, las autoridades sospechan que su riqueza viene de redes de crimen organizado.

Con información de Motorpasión