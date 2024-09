Sí te interesa ver a Oasis en México esta nota te interesa

Redacción

Ciudad de México.-A un mes de que Oasis anunciara su esperado regreso a los escenarios, la banda conformada por Liam y Noel Gallagher anticiparon que darán un anuncio más, lo cual emocionó a sus fans, especialmente a los de México, Canadá y Estados Unidos, pues aún no se han dado a conocer las fechas para sus conciertos en estos países.

Hasta el momento, el único que ha lanzado pistas sobre su llegada a México ha sido Liam Gallagher, cuando respondió a una publicación del usuario de X @LuisGarza09 quien le preguntó directamente al integrante de Oasis si ya estaba listo para la Ciudad de México en 2025 a lo que respondió: “Yo también“.

¿Cuándo y dónde dará Oasis el importante anuncio?

Fue este sábado cuando a través de sus redes sociales, Oasis hizo una publicación que emocionó a sus fans, pues a través de diversos espectaculares, se proyectó un mensaje con la foto de los hermanos Gallagher:

Ten cuidado con lo que deseas”

Contundente como el mensaje de su regreso, estas palabras desataron euforia entre sus seguidores, quienes comenzaron a crear teorías sobre qué podría ser, pero además, el anuncio venía acompañado de una fecha y hora.

Lunes a las 08:00 AM (ET), que en la Ciudad de México serán las 06:00 AM, aunque se desconoce aún qué sucederá, los fans ya se encuentran impacientes por saber de qué se trata, pues Oasis ha dado sorpresas últimamente.

Cabe recordar que el icónico dueto que inmortalizó la canción “Wonderwall” ya hizo sold out en sus primeras fechas en Reino Unido, por lo que sus fans han pedido una gira mundial y el país que más se repite en sus comentarios es Brasil.

Es así, como este 2024 ha sido un gran año para los fans de Oasis, pues recuperaron la esperanza de ver reunidos nuevamente a Liam y Noel Gallagher, luego de que el 28 de agosto de 2009 tuvieran una fuerte discusión que provocó su separación, a pesar de ser hermanos.

Con información de Excélsior