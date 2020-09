“Fue lo mejor no adherirse al INSABI” se ufana Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El no haber firmado la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), fue la mejor decisión que se tuvo, aseguró contundente el gobernador panista del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval.

Al presentar un informe en materia de salud ante el sector en las instalaciones del Hospital Miguel Hidalgo, indicó que lo anterior ha permitido tener al estado el control y manejo eficiente del sistema estatal de salud.

“Aguascalientes, demostró en el respeto a México y a las instituciones que la No federalización y centralización de los servicios de salud garantiza la atención más adecuada a las necesidades y a la demanda de las familias de Aguascalientes”.

Presumió que más del 56% de la población que no es derechohabiente del sistema nacional de salud es atendida por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y el Hospital Hidalgo.

Por otra parte, Orozco Sandoval indicó que al momento se ha aplicado hasta cuatro pruebas de Covid-19, mismas que en todas ha salido negativo, presumiendo que su salud al momento se encuentra perfecta.

Al final presumió que Aguascalientes ha sido de los que ha tenido un mejor manejo de esta pandemia.