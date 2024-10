Fue el error más grande de mi vida llegar a Tigres: Thauvin

Redacción

A pocos días del Clásico Regio, Florian Thauvin, exjugador de los Tigres, rompió el silencio sobre su estancia en la Liga MX y no tuvo palabras amables para describir su experiencia.

El campeón del mundo en Rusia 2018 calificó su paso por el futbol mexicano como un error, alegando que la competencia en la liga no le permitió mantener el nivel de exigencia al que estaba acostumbrado en Europa.

“Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a los ritmos altos y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”, declaró el francés en una entrevista para el diario italiano *Sportweek*.

A pesar de llegar a México como una de las grandes figuras y ser catalogado por André Pierre-Gignac como su sucesor en Tigres, Thauvin nunca logró consolidarse en el equipo regiomontano. Su paso por el club fue marcado por constantes lesiones que le impidieron mostrar su mejor versión.

En los dos años que estuvo en la Liga MX, sufrió dos roturas fibrilares que lo marginaron de cerca de 10 encuentros, participando en solo 38 partidos, donde anotó ocho goles y dio cinco asistencias.

A pesar de las expectativas que generó su llegada, Thauvin no cumplió con lo esperado y su paso por el futbol mexicano quedó lejos de lo que él mismo y los aficionados habían anticipado. Sin embargo, el atacante europeo parece haber encontrado una nueva oportunidad para destacar en el fútbol italiano.

Actualmente, es titular indiscutible en el Udinese, equipo que marcha en la quinta posición de la Serie A, y ha recobrado protagonismo en el viejo continente.