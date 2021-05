Frente Obradorista sólo tiene de obradorista el nombre: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La militancia de Morena que tiene tomadas las oficinas locales quiere valerse del nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar sus acciones, cuestionó Cuitláhuac Cardona Campos, diputado local por ese instituto político.

“Ellos se hacen llamar Frente Obradorista, pero de obradorista solamente tienen el nombre. Porque la lucha del presidente se ha hecho en causas legales y ellos están fuera de la legalidad, por fuera del partido están haciendo todo ese trabajo”, comentó el legislador.

Cardona Campos resaltó que, con el nombramiento de un nuevo delegado en funciones de presidente en el comité estatal, en la figura de Eulogio Monreal, ese grupo tendrá que abrirse a retomar la unidad dentro del partido.

“Esperamos que se establezca una mesa de diálogo dentro del partido para resolver los problemas que se tienen. Yo ahora en el partido no fui candidato y eso no me quita la cuestión para seguir trabajando”, mencionó.

Las oficinas de Morena Aguascalientes fueron tomadas desde el pasado 17 de marzo por militantes inconformes con la distribución de candidaturas a diputaciones y alcaldías, ante lo cual anunciaron una planilla de aspirantes alternos.