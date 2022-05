Exsocia de Mayeli Alonso buscará embargarla para recuperar su dinero

Redacción

Ciudad de México.-Después de tres años de enfrentarse en los tribunales de Los Ángeles, California, Daisy Cabral celebra su victoria ante Mayeli Alonso por incumplimiento de contrato. De acuerdo con la abogada de la empresaria, la ex de Lupillo Rivera también había demandado a su contraparte, pero todos los cargos fueron desestimados.

Hace unas semanas se dio a conocer que Mayeli tendría que pagar 220 mil dólares (más 25 millones de pesos) por daños y perjuicios, sin embargo, a través del programa ‘Chisme no Like’ dieron a conocer que la ex de Lupillo no ha pagado.

En la emisión de este lunes, 16 de mayo, entrevistaron a Daisy Cabral, quien aseguró que buscará embargar a Mayeli y más ahora que se encuentra en el reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos 2’.

“Ya nos dio la demanda ganada el juez, ya nos dijo que nos debe los 220 creo que eran. Estamos trabajando para poder embargar ese dinero de una cuenta de banco”, comentó.

La empresaria confesó que se puso en contacto con el programa en donde se encuentra actualmente Mayeli para poder de ahí sacarle el dinero que le debe.

“Estamos tratando de ir al programa donde ella está para poderle sacar de ahí su sueldo a lo que le estén pagando, yo tengo derecho a eso”, dijo.

gregó: “Ya está aprobado cuando hablé con mi abogada que es algo garantizado… Tenemos el derecho de poder sacar de ahí pagando. A mi me encantaría que pudiera ganar ella para poder pagar”.

Finalmente, Daisy aseguró que espera que Mayeli continúe en La Casa de Famosos para poder generar más dinero y así ella pueda recuperar su dinero, sin embargo, recordemos que la polémica ex de Lupillo se encuentra dominada para salir del reality show.

“Honestamente yo no creo que ella lo tenga y si tuviera ya me los hubiera pagado, pero yo creo que ella está en este reality show es por necesidad y ni con el premio va alcanzar para pagarme. Voten para que no salga porque para mí sí es importante que pagué”, concluyó.

Con información de TVNotas