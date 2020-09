Explica crecimiento de nómina al 100% alcalde de Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Rincón de Romos el panista, Jesús Prieto, negó que se hayan realizado contrataciones de personal sin justificación solo para inflar la nómina como acusara regidor del Partido Libre de Aguascalientes.

-¿El regidor del Partido Libre reveló por ahí que la nómina de tu administración se elevó al 100%?

-Si bueno, eso se dijo y explicamos que si bien hubo contrataciones están justificadas, donde había gente de intendencia que no estaban dados de alta en el tema de nómina, lo que incrementó el personal, lo mismo que les incrementamos el sueldo a los policías que estaban ganado menos que en otros municipios.

Agregó, que con la habilitación del Polideportivo del municipio y la apertura de una alberca olímpica, se tuvo que contratar personal, lo mismo que para las áreas de Box, ciclismo y futbol, además de implementar servicios de geriatría que llevó a tener más gente en base a las necesidades, donde antes no se atendía a la gente por falta de personal.

Acusó que en administraciones pasadas si se pagaban sobresueldos mediante la contratación de despachos externos para llevar algunos servicios, como auditorías o jurídicos, situación que ahora no se da porque el mismo personal que tiene la administración resuelva los temas.

-¿Entonces sí hubo contratación, pero está justificada y no está inflada la nómina?

-Así es, simplemente contrataron servidores públicos para dar atención a cada una de las áreas en todo el municipio, por lo que ahora si hay atención y no como Atenas con una área de atención agropecuaria que no tenía gente y no había apoyos.