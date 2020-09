Llama IP a tomar con seriedad mensajes de grupos delictivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de, Autotransporte de Carga Roberto Díaz Ruíz, llamó a las autoridades a tomar con seriedad los mensajes de grupos delictivos, sin caer en sus estrategias.

El empresario local, admitió que son asuntos delicados donde aunque hay que tomar más cosas de quién vienen, no se puede descartar ningún riesgo.

Dijo que la delincuencia se vale de cualquier argucia para establecer el control de las plazas, no importando manchar la imagen o reputación de quién sea.

Nadie puede estar por encima de la Ley, por lo que tendrá que investigarse a fondo y llegar hasta sus últimas consecuencias.

“La autoridad debe tomar las cosas con seriedad,macón responsabilidad y no minimizar nada, aunque también debe tomarse en cuenta que la delincuencia siempre busca salpicar para todos lados para que la autoridad caiga en el engaño”.

Expuso que mensajes mediante videos pueden tratarse tratarse de un distractor, por lo que las autoridades en este caso policiacas, deberán de estar atentas y en alerta permanente para evitar sorpresas.