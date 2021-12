Evita larga fila en Cinépolis en el estreno de Spider-Man: No Way Home

Redacción

Ciudad de México.-Gracias al ingenio evita largas filas para ver la película de moda.

Un usuario muestra su historia donde evita una larga fila en Cinépolis con la ayuda de Uber Eats en el estreno de Spider-Man: No Way Home.

La pandemia ocasionada por la aparición del Covid-19 afectó a numerosas industrias, entre ellas, la cinematográfica y a sus ingresos en taquillas. De acuerdo con el gráfico de Statista donde muestra los ingresos en taquilla en los cines de México, desde el 2011 registrando 9.28 mil millones de pesos mexicanos, esta cifra iba aumentando constantemente hasta llegar a 2019 y generar más del doble de ingresos con más de 18 mil millones de pesos, pero en 2020 esta cifra descendió más de un 75 por ciento, registrando solamente 3.58 mil millones de pesos, teniendo una caída histórica donde inclusive algunas sucursales de los cines tuvieron que verse en la necesidad de cerrar sus puertas.

A pesar de su innegable caída, debido al proceso de vacunación efectivo, cada vez son más las personas que se encuentran integrándose nuevamente a su nueva normalidad, visitando nuevamente las salas de cine, hecho que ha coincidido con una de las películas más esperadas de los últimos tiempos que incluye a un superhéroe arácnido.

Una de las entregas más esperadas del año se acaba de estrenar, Spider-Man: No Way Home, la cual incluso ha logrado superar récords de ventas en algunas empresas de cine, por lo que las salas de diferentes sucursales se encuentran con altas aglomeraciones de gente, entusiasmadas por toda la incertidumbre que Marvel causó con sus trailers y diferentes teorías de los fanáticos, quienes incluso han optado por casarse dentro de las salas antes de su proyección. No obstante, algunas personas podrían presentar algunas inconsistencias de servicio en sus cines preferidos por el alto número de personas presentes, ya sea por falta de boletos o largas filas.

Cliente evita fila en Cinépolis gracias a Uber Eats

Ante el alto tráfico de gente en las sucursales de Cinépolis por el estreno de Spider-Man: No Way Home, largas filas se han hecho para poder comprar alimentos e ingresarlos a las salas, ya sean refrescos, palomitas, entre otros, por lo que un cliente ha optado por hacer uso de Uber Eats y muestra cómo evitó una larga fila en el cine al pedir sus palomitas a domicilio, ya que los repartidores no hacen fila para recoger alimentos.

Ante esta ingeniosa jugada que expuso en redes sociales, los demás usuarios han aplaudido su creatividad por hacer uso de la plataforma de delivery Uber Eats y evitar hacer fila en Cinépolis.

Las plataformas de delivery muestran un servicio eficiente

Las plataformas delivery han demostrado su importancia para los consumidores a nivel mundial (sobre todo en tiempos de pandemia); no obstante, su eficiente servicio da entrada a que sus clientes encuentren algunas creativas posibilidades de uso, logrando poner en alto la imagen de las marcas.

Esta no es la primera vez en que un usuario de estas plataformas de delivery aprovechan los beneficios del servicio de entrega a domicilio en lugares poco comunes, como fue hace algún tiempo aquel consumidor que optó por solicitar un servicio de Rappi en un partido de baloncesto que, a pesar de que el repartidor tuvo algunos problemas para identificar al cliente, no obstante, puso en alto su eficaz servicio y seguramente ganó una buena propina.

Las plataformas de delivery nuevamente han demostrado tener un servicio eficaz al proporcionar soluciones efectivas para situaciones poco comunes.

