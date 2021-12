Vaticina Orozco que Tere Jiménez será la candidata del PAN al gobierno de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado el panista, Martín Orozco Sandoval adelantó que ante las reglas que impuso el Partido Acción Nacional mediante encuestas y luego una elección directa, no le queda la menor duda de que Tere Jiménez será la candidata al gobierno del estado, por lo que en dicho tema baja los brazos.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Orozco Sandoval expuso del interés que la dirigencia nacional del PAN a cargo de Marko Cortés ha tenido siempre a favor de Jiménez desde que está fue alcaldesa de la capital.

-¿Es decir el PAN apostó siempre a que su sucesora fuera la ex alcaldesa de Aguascalientes y eso generó una disputa porque usted considera que no debiera ser la candidata?

-Siempre, aunque al final yo no estuve trabajando por un sucesor o sucesora.

-¿Pero siempre un gobernador busca dejar sucesor?

-Vaya, al final el esquema de Aguascalientes siempre es muy especial, no hay otro estado que no tenga un 70% de la población en la capital y si mandas en la capital prácticamente ya estás.

Más adelante Orozco Sandoval añadió que su gobierno nunca ha tenido el respaldo de Acción Nacional, sin embargo puntualizó que trabajará porque el pronóstico se cumpla de que el partido gane Aguascalientes.

-¿Y usted hará equipo con ella o vamos a ver la repetición de caso Chihuahua?

-No, no habrá, aunque de entrada mi función es la de gobernar y eso voy a hacer, aunque la verdad es que los resultados del gobierno dan para que se puedan presumirse en una elección.

En la misma charla admitió que no hay relación con el presidente de su partido Marko Cortés quien está más entretenido con su grupo de amigos que en ganar elecciones, donde el blanquiazul con esta dirigencia no ha sabido ser oposición, así como descartó interés personal de buscar la dirigencia nacional de ese instituto político.