Esto opinan los aguascalentenses sobre la prohibición de las corridas de toros

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Este martes, un juez concedió la suspensión definitiva de los 10 eventos taurinos que estaban programados en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), después del procedimiento legal que impulsó el Colectivo Nacional Anticorrupción (COLECNA).

Desde el inicio de este proceso, el cual se sumó a la medida cautelar hecha en la Plaza México el pasado 10 de junio, en Aguascalientes se comenzó a hablar sobre el riesgo de las corridas de toros en el estado, especialmente en las celebraciones de la Feria Nacional de San Marcos.

En este sentido, El Clarinete realizó un ejercicio para conocer la opinión de algunos ciudadanos de la capital, con el cual se obtuvo una mayoría de ciudadanos a favor de la cancelación de los eventos taurinos, aunque también hubo opiniones en contra de esta posibilidad.

Estas fueron las opiniones:

“Siempre he creído que se deberían eliminar, no solamente aquí, sino en todos lados, no se me hace justo que usen a un animal como medio de entretenimiento, mucho menos lastimarlo. El problema es que la gente lo sigue consumiendo, entonces habría que buscar una manera de que se cancele”, dijo Kate León.

“También creo que sí se debería de eliminar todo eso, aparte de que no es muy ético ni nada por el estilo, siento que se aprovechan mucho de los animales para utilizarlos. De por sí toda nuestra existencia los hemos utilizado para equis o ye razón, creo que ya es momento de erradicar todas esas costumbres”, opinó Mon Méndez.

“Yo siento que no está bien porque es mucho maltrato a un ser vivo, es como si a nosotros nos estuvieran matando, son hermanos de nosotros. Estaría a favor de que se eliminen, lamentablemente es algo que representa mucho a la feria, pero yo digo que no sería como lo adecuado”, mencionó Kevin Rivera.

“No me gustan a mí. A mí no me llaman la atención, no puedo dar una opinión, no me gustan. La verdad me es indiferente el tema”, explicó Elena Dávila Ponce

“Se me hace muy cruel porque son animales que merecen vivir, los sacrifican muy feo, pero tenemos que acatarnos a las tradiciones. Yo no estoy de acuerdo, no me gustan, pero sí opinaría que cancelaran todo ese tipo de eventos”, dijo Ricardo García.

“En cuanto al maltrato animal está fatal. Lo podrías entender en relación a que hay gente de que de eso vive y a eso se dedica, si lo quitaran ya no tendrían de qué vivir, pero mi opinión es que si los dejaran vivir al final, estaría poquito más nivelado, que no los maten”, expuso Mario del Ángel.

“De las corridas de toros ahorita sí me encantan, pero eso de lo que están metiendo de quitar los toros lo tienen perjudicando a la afición de lo que nos gusta la tauromaquia. Aún así, con las novilladas de hay surgen y hay una escuela de tauromaquia aquí, entonces vendría a perjudicar a todos y más a los hidrocálidos porque tenemos figuras que han salido de aquí”, comentó Felipe Chávez Delgadillo.

“Es una lástima que se vaya a terminar, se están terminando en muchos estados, no tarda en llegar aquí a Aguascalientes.Es una gran derrama económica en el estado, mucha gente vive de eso, estaría en contra completamente y no solo yo, creo que miles y miles, sobre todo en Aguascalientes, yo creo que es de las ciudades más taurinas del mundo, hay más afición que en ciudades con plazas de España”, señaló Luis Ricardo Pérez.