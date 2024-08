Este es el ranking por posición que tienen los equipos de la NFL

Redacción

EU.-Al analizar las plantillas de la NFL, es importante recordar que todo es relativo. Es fácil decir que un equipo está “en buena forma” o “cargado” en una posición en particular, pero el hecho es que cada unidad es tan buena como su fuerza relativa en comparación con los otros 31 equipos de la liga.

Puede parecer sentido común, pero te sorprendería lo que puedes aprender y cómo se pueden ajustar tus opiniones al clasificar cada unidad posicional de los 32 equipos. Este es un proyecto que he realizado (y he mantenido actualizado) en cada una de las últimas temporadas bajas, lo que ha llevado a muchas revelaciones interesantes, incluidas las rupturas de equipos como los Jaguars de 2017, los Buccaneers de 2020, los Eagles de 2022 y los Dolphins de 2023.

A continuación, se muestran las clasificaciones de las unidades por posición para los 32 equipos en 2024, que cubren 10 grupos ofensivos y defensivos clave. Al final, hay una clasificación general, que es un consenso ponderado basado en la importancia posicional. (Por ejemplo, ser un mariscal de campo de élite es obviamente más importante en el juego actual que ser un corredor de élite). También incluí breves perspectivas sobre las mejores y más inestables unidades para cada posición, así como intrigantes grupos que vale la pena seguir de cerca. Tenga en cuenta que estas son clasificaciones de 2024 en lugar de perspectivas a largo plazo.

Echemos un vistazo, comenzando por el mariscal de campo.

Mariscal de campo

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 KC 17 ARI 2 BUF 18 SEA 3 BAL 19 IND 4 CIN 20 TB 5 NYJ 21 CLE 6 DAL 22 NO 7 LAR 23 PIT 8 HOU 24 CHI 9 SF 25 CAR 10 LAC 26 WSH 11 PHI 27 NE 12 GB 28 DEN 13 ATL 29 TEN 14 DET 30 NYG 15 MIA 31 LV 16 JAX 32 MIN

Patrick Mahomes, dos veces MVP de la liga, ya ganó el Super Bowl y fue el MVP del Super Bowl tres veces. Logró ambos títulos la temporada pasada (a pesar de que los Chiefs no estuvieron entre las 10 mejores ofensivas de la liga), consolidándose aún más como el mejor jugador de la NFL. Con tan solo 28 años, el reinado dominante de Mahomes está lejos de terminar. (Carson Wentz es el nuevo suplente de Mahomes).

Minnesota no habría estado aquí hace una semana, pero la lesión de rodilla que puso fin a la temporada de J.J. McCarthy pone a la franquicia en una situación difícil en 2024. Con el novato fuera de juego, Sam Darnold está asegurado como titular a principios de temporada, y Nick Mullens es el plan de respaldo. Tal vez Kevin O’Connell pueda cambiar la carrera de Darnold, pero es una posibilidad remota considerando el currículum del jugador de 27 años, que incluye 64 pases de touchdown y 56 intercepciones en 66 juegos.

A prestar atención: Pittsburgh Steelers

Los Steelers renovaron por completo una de las peores divisiones de quarterbacks de la liga en esta temporada baja. Se fueron Kenny Pickett, Mitchell Trubisky y Mason Rudolph, y llegaron Russell Wilson y Justin Fields. Wilson, quien silenciosamente ocupó el noveno lugar en la liga con 26 pases de touchdown la temporada pasada, es el favorito para de inicio ser titular. Pero Fields, quien corrió para 1,800 yardas terrestres, la mayor cantidad de quarterbacks en las últimas dos temporadas, debería ver algo de acción este otoño.

Corredores

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 SF 17 KC 2 DET 18 NE 3 ATL 19 HOU 4 SEA 20 ARI 5 NYJ 21 TEN 6 PHI 22 TB 7 BAL 23 BUF 8 IND 24 MIN 9 MIA 25 CLE 10 NO 26 DEN 11 PIT 27 CAR 12 GB 28 NYG 13 WSH 29 LAC 14 LAR 30 CIN 15 JAX 31 LV 16 CHI 32 DAL

Los 49ers tienen al mejor corredor de la liga en Christian McCaffrey, quien ha terminado sus últimas cuatro temporadas saludables no más abajo del cuarto lugar entre los corredores en jugadas, toques y yardas (y fue primero en toques, yardas y touchdowns en 2023). Elijah Mitchell, Jordan Mason y el intrigante novato Isaac Guerendo brindan una profundidad sólida, y Kyle Juszczyk es posiblemente el mejor fullback de la liga.

Esta no fue una elección difícil considerando que Dallas claramente decidió despriorizar la posición esta temporada. Tony Pollard se fue a los Titans después de dos temporadas de 1,000 yardas, allanando el camino para el regreso de Ezekiel Elliott a los Cowboys. Elliott es una leyenda de la franquicia, pero no es más que una atracción de entradas a sus 29 años. En 2023, concretó su cuarta temporada consecutiva con decepcionantes cifras de yardas por acarreo en New England. Además, Dallas está optando por correr “por comité” esta temporada, pero no hay mucho de qué entusiasmarse con sus otras opciones (Rico Dowdle, Deuce Vaughn de 179 libras y Royce Freeman).

A prestar atención: Cincinnati Bengals

La era de Joe Mixon terminó y el plan de sucesión de los Bengals es Zack Moss como su “reemplazo”. Moss, una selección de tercera ronda de 2020, ciertamente ha brillado como corredor con los Bills y los Colts, pero nunca ha manejado una carga de trabajo completa durante una temporada completa (183 acarreos, el máximo de su carrera, en 2023) y aún no ha manejado una gran carga en el ataque aéreo (promedio de carrera de 9.9 yardas recibidas por juego). Chase Brown, de segundo año, también brilló la temporada pasada, aunque la muestra fue muy pequeña (58 toques). Podría ser el defensa líder y al menos estará ocupado en situaciones de pase.

Receptores

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 HOU 17 IND 2 SF 18 LV 3 SEA 19 GB 4 CIN 20 CLE 5 MIA 21 DET 6 CHI 22 WSH 7 PHI 23 ARI 8 TEN 24 NYG 9 MIN 25 ATL 10 LAR 26 BAL 11 DAL 27 DEN 12 TB 28 NO 13 NYJ 29 BUF 14 JAX 30 PIT 15 KC 31 LAC 16 CAR 32 NE

Houston ya estaba en buena forma en la posición de receptor abierto con el regreso del dúo de Nico Collins y Tank Dell, por lo que agregar a la estrella Stefon Diggs a la mezcla consolida a esta como la mejor sala de WR en la NFL. Collins registró una línea de recepciones de 80-1,297-8 durante una destacada temporada en 2023. Dell, antes de sufrir una lesión en la pierna que acabase con su temporada en la Semana 13, tuvo una racha de cuatro juegos en la que lideró la liga en recepciones de TD (cinco) y fue tercero en yardas de recepción (369). Diggs ahora tiene 30 años, pero terminó entre los siete primeros entre los WR en objetivos, recepciones y TD en Buffalo la temporada pasada. Noah Brown y John Metchie III lideran una banca repleta.

La mala noticia es que los Patriots tienen una de las salas de WR menos probadas y están oficialmente fuera de la puja por Brandon Aiyuk. La buena noticia es que finalmente tienen algo de potencial en la posición. DeMario Douglas brilló como novato de quinta ronda la temporada pasada, y New England gastó un par de selecciones del draft de 2024 en Ja’Lynn Polk (segunda ronda) y Javon Baker (cuarta). Kendrick Bourne (recuperándose de un ligamento cruzado anterior desgarrado) y K.J. Osborn están entre los veteranos que compiten por un puesto.

A prestar atención: Buffalo Bills

Los Bills revolucionaron su grupo de receptores abiertos durante la temporada baja al despedirse de Diggs y Gabe Davis. Se incorporaron refuerzos potenciales, pero el grupo tiene mucho que demostrar. La lista comienza con la selección de segunda ronda Keon Coleman, quien puede necesitar tiempo para desarrollarse considerando su edad (cumplió 21 años en mayo) después de liderar la ACC en touchdowns por recepción la temporada pasada en Florida State (11). El veterano Curtis Samuel se ha asentado como receptor número 3 de corto alcance en los últimos años, mientras que Khalil Shakir, de tercer año, es un interesante candidato a comodín/revelación después de liderar a los Bills en yardas por recepción en la última mitad de 2023. Marquez Valdes-Scantling, Mack Hollins y Chase Claypool también están entre los que luchan por trabajo.

Alas cerradas

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 KC 17 DAL 2 BAL 18 NO 3 BUF 19 PHI 4 SF 20 IND 5 DET 21 SEA 6 JAX 22 LAC 7 LV 23 NYJ 8 CLE 24 DEN 9 NE 25 MIA 10 CHI 26 LAR 11 ATL 27 TEN 12 MIN 28 WSH 13 ARI 29 CIN 14 PIT 30 TB 15 GB 31 NYG 16 HOU 32 CAR

Mejor: Kansas City Chiefs

Travis Kelce sigue siendo el mejor ala cerrada de la liga, habiendo terminado no más abajo del tercer lugar en la posición en recepciones y yardas en cada una de las últimas ocho temporadas. Ahora tiene 34 años, pero siguió siendo una fuerza la campaña pasada, registrando una línea de recepciones de 125-1,339-8 en 19 juegos en total, incluyendo 32 recepciones, la mayor cantidad de la liga, en los playoffs. Irv Smith Jr. y el novato Jared Wiley fueron incorporados para unirse a Noah Gray en la tabla de profundidad.

Hayden Hurst y Stephen Sullivan se marcharon durante la temporada baja, dejando a Tommy Tremble e Ian Thomas como los mejores alas cerradas que regresan para Carolina. Ninguno de los veteranos jugó más del 52% de las jugadas la temporada pasada, y toda la plantilla de alas cerradas de Carolina se combinó para promediar 5.6 yardas por pase, el peor promedio de la liga. El novato de cuarta ronda Ja’Tavion Sanders lideró a todos los alas cerradas de la NCAA en yardas por pase en Texas la temporada pasada (2.3), pero el jugador de 21 años probablemente requerirá algo de desarrollo.

A prestar atención: Las Vegas Raiders

Un año después de gastar una selección de segunda ronda en Michael Mayer, los Raiders revolucionaron el draft de abril al seleccionar a Brock Bowers con la selección número 13. Ahora equipados con posiblemente el mejor ala cerrada de cada uno de los últimos dos drafts, los Raiders podrían ubicarse entre los líderes de la liga en personal 12, incluso después de tener la novena menor cantidad de jugadas en ese conjunto en 2023. Si a eso le sumamos a Harrison Bryant, esta debería ser una de las salas de alas cerradas más productivas de la liga.

Línea ofensiva

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 DET 17 LAR 2 CLE 18 DAL 3 ATL 19 MIN 4 IND 20 WSH 5 PHI 21 SF 6 NYJ 22 NYG 7 KC 23 BAL 8 DEN 24 BUF 9 TEN 25 TB 10 CAR 26 PIT 11 CIN 27 MIA 12 LV 28 HOU 13 GB 29 NO 14 CHI 30 JAX 15 LAC 31 ARI 16 NE 32 SEA

Detroit, una vez más, tiene una línea de élite. Cuatro de los cinco titulares regresan de 2023, incluidos los tackles estrella Taylor Decker y Penei Sewell, el centro Frank Ragnow y el guardia versátil Graham Glasgow. La única salida en la temporada baja fue Jonah Jackson, y Detroit en realidad mejoró en ese puesto de guardia al fichar al ex de los Ravens Kevin Zeitler. Los cinco titulares proyectados jugaron más de 1000 jugadas y tuvieron calificaciones de buenas a excelentes en Pro Football Focus en 2023.

Seattle sigue lanzando dardos a su línea, pero aún no ha dado resultados. Cuatro de los cinco titulares proyectados del equipo (LG Laken Tomlinson, C Nick Harris, RG Anthony Bradford y RT Abraham Lucas) obtuvieron malas calificaciones en Pro Football Focus en 2023, y el LT Charles Cross no ha estado a la altura de su pedigrí de primera ronda. Los Seahawks gastaron tres selecciones de draft en la línea durante el draft de abril, pero solo una fue antes de la sexta ronda (la tercera ronda Christian Haynes). Es difícil imaginar que este grupo mejore sustancialmente los resultados por debajo del promedio de la temporada pasada en la tasa de victorias en bloqueos de pase y en la tasa de victorias en bloqueos de carrera.

A prestar atención: New York Jets

Los Jets reestructuraron su línea durante la temporada baja y ahora tienen uno de los mejores grupos de la liga en el papel. El RG Alijah Vera-Tucker (recuperado de un desgarro en el tendón de Aquiles) es el único titular que regresa, y estará acompañado en el interior por el veterano John Simpson (LG) y la selección de segunda ronda del draft de 2023 Joe Tippmann (C). Las mayores mejoras se hicieron en la posición de tackle, con el futuro miembro del Salón de la Fama LT Tyron Smith y el subestimado RT Morgan Moses traídos para iniciar. Smith no ha jugado una temporada completa desde 2015, pero la selección número 11 Olu Fashanu agrega profundidad a corto plazo y promesa a largo plazo a la posición de tackle izquierdo.

Línea defensiva interior

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 IND 17 TB 2 SEA 18 CIN 3 DET 19 BUF 4 ATL 20 TEN 5 KC 21 NYJ 6 BAL 22 PHI 7 PIT 23 NYG 8 GB 24 DAL 9 LV 25 LAR 10 WSH 26 MIN 11 DEN 27 NE 12 MIA 28 CHI 13 JAX 29 HOU 14 SF 30 NO 15 CLE 31 ARI 16 CAR 32 LAC

Esta unidad está anclada por uno de los mejores defensores de la liga, DeForest Buckner. El jugador de 30 años ha participado en más de 700 jugadas en las ocho temporadas de la NFL y ha logrado al menos siete capturas en seis campañas consecutivas. Se le unirán en las trincheras el subestimado bloqueador de carreras Grover Stewart y el recién llegado Raekwon Davis. Taven Bryan, Eric Johnson II, Tyquan Lewis y Dayo Odeyingbo suman profundidad.

Los Chargers tienen cinco defensores interiores en la plantilla que jugaron en la liga la temporada pasada, pero ninguno participó en más del 38% de las jugadas de su equipo ni tuvo más de 21 tacleadas. Morgan Fox, Otito Ogbonnia y Scott Matlock son los titulares principales, con el veterano Poona Ford y el novato de cuarta ronda Justin Eboigbe como recién llegados notables a la rotación.

A prestar atención: Seattle Seahawks

Hay buenas razones para que Seattle figure entre los “mejores” en esta categoría. Leonard Williams es una estrella certificada, mientras que Jarran Reed y Dre’Mont Jones forman un dúo complementario de calidad. Como si eso no fuera suficiente, Seattle gastó su selección de primera ronda del draft de abril en Byron Murphy II. Los Seahawks también tienen a Johnathan Hankins y a las recientes selecciones del tercer día Mike Morris y Cameron Young como profundidad.

Ala defensiva

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 PIT 17 IND 2 CLE 18 DET 3 DAL 19 SEA 4 HOU 20 CHI 5 LAC 21 LAR 6 NO 22 CAR 7 LV 23 KC 8 SF 24 BUF 9 MIA 25 BAL 10 CIN 26 ATL 11 GB 27 TEN 12 NYJ 28 DEN 13 JAX 29 NE 14 MIN 30 ARI 15 NYG 31 WSH 16 PHI 32 TB

Mejor: Pittsburgh Steelers

T.J. Watt ha sido un All-Pro del primer equipo en cada una de sus últimas cuatro temporadas saludables y tiene 96.5 capturas, la mayor cantidad en la liga, desde que ingresó a la liga en 2017 (nadie más tiene más de 88.5). Alex Highsmith ha participado en un enorme 85% de las jugadas defensivas en las últimas dos temporadas y se ubica en el puesto 12 de la liga en capturas (21.5) durante el lapso. La profundidad es una pequeña preocupación, aunque Nick Herbig, de segundo año, impresionó con 201 jugadas como novato.

Esta posición está en constante cambio después de que Shaquil Barrett (45.0 capturas en cinco temporadas) se fuera y el reemplazo Randy Gregory dejara de lado al equipo durante la temporada baja. Tampa Bay ahora recurrirá a una combinación de Yaya Diaby, el novato de segunda ronda Chris Braswell, el jugador de primera ronda de 2021 de bajo rendimiento Joe Tryon-Shoyinka y Anthony Nelson como su núcleo en la posición. Ninguno de esos veteranos jugó más de la mitad de las jugadas de su equipo en 2023. Esta es una situación difícil para un equipo que terminó 17.º en tasa de victorias en la carrera al quarterback la temporada pasada (40.4%).

A prestar atención: New Orleans Saints

No hay nada más profundo que lo que New Orleans está aportando. Cameron Jordan (116.5 capturas, el máximo de la NFL desde 2012) sigue jugando un fútbol americano sólido a sus 35 años y no necesitará jugar un papel de tiempo completo con Carl Granderson (8.5 capturas, el máximo de su carrera, en 2023) y el recién llegado Chase Young (19.3% de tasa de victorias en la carrera de pases la temporada pasada) en la mezcla. Incluso después de perder a Tanoh Kpassagnon (Aquiles), el equipo tiene profundidad adicional en Isaiah Foskey (segunda ronda de 2023) y Payton Turner (primera ronda de 2021).

Apoyadores

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 WSH 17 MIA 2 SF 18 NYG 3 JAX 19 ATL 4 NYJ 20 LV 5 CHI 21 HOU 6 NO 22 LAR 7 CLE 23 TB 8 BUF 24 MIN 9 CAR 25 DAL 10 CIN 26 DEN 11 KC 27 IND 12 NE 28 ARI 13 PIT 29 GB 14 SEA 30 PHI 15 BAL 31 LAC 16 DET 32 TEN

Washington renovó su posición de linebacker al sumar a los jugadores Bobby Wagner y Frankie Luvu durante la agencia libre. Wagner no ha mostrado señales de declive a sus 34 años, marcando el ritmo de la NFL con 183 tackles la temporada pasada. Luvu es uno de los dos únicos jugadores con más de 200 tackles y más de 12 sacks en cada una de las últimas dos temporadas. La selección de primera ronda de 2021 Jamin Davis, Mykal Walker y el novato Jordan Magee suman profundidad.

Tambaleante: Tennesse Titans

Azeez Al-Shaair (quien lideró al equipo en jugadas defensivas la temporada pasada) se fue a Houston esta temporada baja, por lo que Tennessee fichó a Kenneth Murray Jr. (una selección de primera ronda de 2020 que no funcionó para los Chargers) como reemplazo. Murray es un jugador de menor categoría y la profundidad detrás de él no cambia mucho las cosas. El ex agente libre no reclutado Jack Gibbens fue un compañero de carrera útil para Al-Shaair la temporada pasada, y el equipo necesitará algo de producción del novato de cuarta ronda Cedric Gray.

A prestar atención: Philadelphia Eagles

Con problemas en el nivel de linebacker durante los últimos años, las inversiones de temporada baja de los Eagles incluyeron a Devin White, los veteranos Oren Burks y Zack Baun, y la selección de quinta ronda Jeremiah Trotter Jr. White tuvo la 18.ª mayor cantidad de jugadas de cualquier defensor en las últimas cinco temporadas, pero tuvo problemas graves contra la carrera con Tampa Bay. Philadelphia espera sacar lo mejor de él, así como un impulso de la selección de tercera ronda de 2022, Nakobe Dean.

Esquineros

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 NYJ 17 LAR 2 MIA 18 HOU 3 CLE 19 KC 4 DAL 20 IND 5 TEN 21 PIT 6 DET 22 TB 7 CHI 23 CIN 8 NO 24 JAX 9 BUF 25 CAR 10 SEA 26 MIN 11 PHI 27 LAC 12 SF 28 ATL 13 GB 29 LV 14 BAL 30 WSH 15 NE 31 ARI 16 DEN 32 NYG

Mejor: New York Jets

New York tiene el mejor trío de esquineros de la liga. Sauce Gardner ya es posiblemente el mejor corner de la liga, habiendo sido un All-Pro del primer equipo en cada una de sus primeras dos temporadas. D.J. Reed (cuarto entre los CB en tackles desde 2021) es uno de los backs defensivos más subestimados de la NFL, y el jugador de quinta ronda del draft de 2021 Michael Carter se ha convertido en uno de los mejores de la liga.

Sin Adoree’ Jackson, los Giants tienen una unidad de esquineros jóvenes con mucho que demostrar. Deonte Banks (selección de primera ronda de 2023) necesitará dar un salto hacia adelante después de una campaña de novato irregular. Cor’Dale Flott (selección de tercera ronda de 2022) es el favorito para ser titular opuesto a Banks, mientras que el linebacker/safety reconvertido Isaiah Simmons podría ser la principal opción del equipo. Tre Herndon, Nick McCloud, Tre Hawkins III, Darnay Holmes y el novato de tercera ronda Dru Phillips se encuentran entre los que compiten por trabajo.

A prestar atención: Detroit Lions

Los problemas defensivos de Detroit podrían ser cosa del pasado después de una temporada baja de sólidas incorporaciones. Los Lions adquirieron un par de esquineros proyectados como titulares con Carlton Davis III y el novato de primera ronda Terrion Arnold. Detroit también gastó su selección de segunda ronda en Ennis Rakestraw Jr., quien competirá contra los veteranos Amik Robertson y Kindle Vildor por jugadas. Brian Branch fue excelente como novato en la posición de ranura, empatando en el séptimo lugar de la liga en rupturas de pases (10). Lo más probable es que se quede en la misma posición esta temporada.

Profundos

POSICIÓN EQUIPO POSICIÓN EQUIPO 1 BAL 17 ATL 2 MIA 18 LV 3 MIN 19 SF 4 TB 20 NO 5 CLE 21 GB 6 PIT 22 PHI 7 ARI 23 LAR 8 NE 24 WSH 9 LAC 25 KC 10 CHI 26 BUF 11 TEN 27 IND 12 DAL 28 NYJ 13 JAX 29 SEA 14 CIN 30 DET 15 HOU 31 DEN 16 CAR 32 NYG

Baltimore recibe el visto bueno después de que Kyle Hamilton emergiera como una superestrella en 2023. La selección de primera ronda de 2022 fue el único jugador en la liga en alcanzar 80 tackles, cuatro INT y tres sacks (y uno de solo siete en hacerlo en la última década). A él se le une en la secundaria Marcus Williams, quien ocupa el décimo lugar entre los profundos en INT (20) desde que ingresó a la liga en 2017. Eddie Jackson se une al equipo como el tercer safety después de siete años como titular en Chicago.

Tambaleante: New York Giants

Las preocupaciones de los Giants en la secundaria no terminan en el esquinero. Con la partida de Xavier McKinney, Nueva York ahora no tiene ningún jugador en la plantilla que haya registrado más de dos intercepciones en 2023. Jason Pinnock (que fue sólido como jugador de tiempo completo en 2023) y el novato de segunda ronda Tyler Nubin son las principales opciones del equipo en la posición de safety. Dane Belton, así como los recién llegados Jalen Mills y Elijah Riley, se encuentran entre los que luchan por ganar tiempo (y quizás un puesto titular si Nubin tiene problemas).

A prestar atención: Miami Dolphins

Jevon Holland es uno de los mejores safeties del juego y tendrá algunos nuevos compañeros de equipo en 2024. Se fueron DeShon Elliott y Brandon Jones. Llegaron Jordan Poyer (el único jugador de la NFL con al menos 650 tackles, 20 INT y 10 sacks en los últimos siete años) y Marcus Maye (titular de tiempo completo de los Jets y los Saints cuando estaba sano desde que fue seleccionado en el draft en 2017). Si Poyer y Maye, de 33 años, aguantan, esta podría ser una unidad de élite.

General

Posición Equipo Posición Equipo 1 SF 17 JAX 2 NYJ 18 SEA 3 KC 19 IND 4 CIN 20 PIT 5 CLE 21 LAC 6 DAL 22 NO 7 BAL 23 TEN 8 MIA 24 CAR 9 DET 25 LV 10 PHI 26 TB 11 HOU 27 MIN 12 GB 28 NE 13 BUF 29 WSH 14 ATL 30 DEN 15 LAR 31 ARI 16 CHI 32 NYG

Mejor: San Francisco 49ers

Los campeones defensores de la NFC siguen absolutamente equipados. Todavía estamos aprendiendo sobre el techo de Brock Purdy (se sabe que el sistema de Kyle Shanahan infla las estadísticas), pero el plan ciertamente está funcionando, ya que Purdy lideró la NFL en QBR y EPA en 2023. Purdy se beneficiará una vez más del mejor grupo de jugadores de habilidad de la liga (McCaffrey, Aiyuk, Deebo Samuel Sr. y George Kittle) y tiene a Trent Williams protegiendo su lado ciego. La defensa es igual de buena, con Nick Bosa, Fred Warner, Javon Hargrave y Charvarius Ward liderando una unidad que recupera a nueve de sus mejores 11 jugadores en términos de jugadas de 2023.

Tambaleantes: New York Giants

Empecemos con lo positivo. Durante la temporada baja, los Giants adquirieron a Brian Burns, quien junto con Kayvon Thibodeaux les da un formidable dúo de cazamariscales. La defensiva también cuenta con Dexter Lawrence II y Bobby Okereke, y la ofensiva tiene un par de activos de alto nivel en el tackle ofensivo Andrew Thomas y el receptor novato Malik Nabers.

Desafortunadamente, es difícil encontrar mucho más por lo que entusiasmarse esta temporada. El mariscal de campo Daniel Jones ha tenido problemas con las lesiones y la efectividad, el corredor Saquon Barkley ahora está en Eagles, el ala cerrada Darren Waller se retiró y las recientes inversiones en la línea ofensiva aún no han funcionado. Ya hablé sobre lo que podría ser la secundaria más inestable de la liga, y también hay preocupaciones por la profundidad en los siete primeros. Si Jones no da un gran salto, hay una buena posibilidad de que los Giants elijan a su reemplazo en el draft de abril.

Atentos con: New York Jets

Ya he escrito extensamente sobre por qué los Jets son legítimos contendientes al Super Bowl, pero el núcleo de mi perspectiva optimista es este: el plantel está absolutamente repleto. Aaron Rodgers está saludable y tiene un elenco de apoyo muy optimizado gracias a las mejoras en la línea ofensiva antes mencionadas. Mike Williams y Malachi Corley también se unieron a un grupo de posiciones de habilidad que ya incluye a Garrett Wilson y Breece Hall. New York recupera a ocho de sus nueve mejores defensivos para una élite liderada por Quinnen Williams, C.J. Mosley y Gardner. Incluso si Rodgers juega un fútbol americanopromedio, este plantel está construido para ir por el campeonato.

Con información de ESPN