Tere Jiménez se reunirá con directivos de organismos operadores de agua

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, informó que este miércoles se reunirá con quienes encabezarán los organismos operadores de agua en los municipios para establecer una mejor coordinación.

“Vamos a llevar a cabo un estudio sobre el estado de la infraestructura tanto en la capital como en los municipios, incluyendo drenajes y el servicio que se presta en cada lugar. Presentaremos un esquema para realizar inversiones importantes, porque es un eje muy importante”, dijo.

Acto seguido la panista, enfatizó que la prioridad para su administración está enfocada en evitar que se llegue al *día cero*, es decir, el momento en que el estado se quede sin agua potable, como ha sucedido en otras ciudades. De ahí la importancia de una mejor gestión de los recursos hidráulicos.

“Ya vimos que en varias presas, al no llover en más de dos años, se fueron secando, están en riesgo, en foco rojo, y muchas de esas presas abastecían a las grandes ciudades. Si no hacemos uso del reuso del agua, el día de mañana no tendremos este vital líquido; tenemos que buscar estrategias”, manifestó Jiménez Esquivel.

Destacó que para crear este plan de manejo de aguas se está trabajando en colaboración con distintas dependencias, así como con empresas privadas y organismos internacionales. La pluralidad de visiones es lo más importante para tomar una buena decisión.

Finalmente, señaló que esto de nada servirá si no se fomenta una buena cultura del agua desde casa, por lo que los programas de educación ambiental también son fundamentales.