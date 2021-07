“Este año no terminará la pandemia”, advierte viróloga premio Nobel de Medicina

Redacción

Françoise Barré-Sinoussi, ganadora del premio Nobel 2008 por haber descubierto el virus que da origen al sida (el VIH, junto con su colaureado Luc Montagnier), afirmó que este año no finalizará la pandemia del Covid-19, tras ser cuestionada al respecto en el Encuentro de premios Nobel de Lindau, que en su aniversario 70 se lleva a cabo esta semana de manera mayormente virtual.

“En eso soy como todos, no tengo información privilegiada. Sigo los datos y la vigilancia que se hace del desarrollo de los contagios. No sé cuándo terminará, dependerá de la velocidad de la vacunación. Este año no terminará, eso es seguro. Vamos a estar rodeados por este virus algunos años más, ciertamente. Si lo podemos controlar, podremos tener una vida normal aunque circule el virus, porque lo hará en un nivel extremadamente bajo. Y habrá que mantener medidas eficientes no medicamentosas como la distancia y los barbijos. Medidas que son buenas también para otras enfermedades como la gripe, gastroenteritis, de las que vimos una drástica reducción en el mundo”

La viróloga de 74 años de edad y quien ha trabajado de manera intensa asesorando al gobierno de Francia, comentó que el mundo no tomó “con suficiente consideración” el hecho de ser afectado por enfermedades infecciosas emergentes.

“Desde la identificación del VIH, el mundo sabe que puede ser afectado por enfermedades infecciosas emergentes. Esa fue una lección que posiblemente no se tomó con la suficiente consideración. Después del VIH, tuvimos ébola, chikunguña y otras. Sabemos que cada tanto pasaremos por una emergencia así de severa. Los cambios en la sociedad, el hecho de que la gente viaja mucho, los cambios en el medio ambiente, el propio cambio climático y más son las causas. Todo favorece la aparición de pandemias. Así que no fuimos tomados de sorpresa para nada”

-Pero, a la vez, el mundo no estaba preparado.

-El mundo no estaba preparado, para nada. Eso está claro. Y fue malo porque fuimos muchos científicos los que veníamos alertando desde hace muchos años. Desafortunadamente, el mundo no estaba preparado; el sistemas de alertas fue demasiado lento; la vigilancia no fue suficientemente robusta.

Barré-Sinoussi también apuntó que la respuesta frente a la pandemia fue lenta, por la falta de aplicación de cierres, restricciones, el distanciamiento social, el aislamiento y la implementación de insumos médicos.

También resaltó que es fundamental que la población acuda a vacunarse para alcanzar una inmunidad colectiva y con esto, evitar la aparición de más mutaciones del virus.

“Es que depende de la evolución de la pandemia. Hay que vacunar a la gente, eso se necesita. Si no alcanzamos un nivel de inmunidad colectiva, entonces por supuesto emergerán mutaciones y variantes. Esa es la situación exacta actual, con la variante delta. Es algo clásico para nosotros. Si no lo controlamos, habrá más apariciones con el tiempo. Es la razón por la que debemos acelerar la vacunación en todo el mundo, no solo en cada país, o en los países ricos. Hay que ir rápido y debe llegar a todas las personas en todo el mundo”

Con información de El Universal