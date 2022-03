Estas son las mejores luces traseras y delanteras para bicicleta

Redacción

Las luces para bicicleta son un accesorio imprescindible para ciclistas, especialmente urbanos y de ruta. De igual manera, quien se aventura a practicar ciclismo de montaña o gravel por la noche o antes de que salga el sol, necesitará iluminación adecuada para disfrutar la experiencia.

Hemos investigado y probado todo tipo de luces para ayudarte a encontrar una que se ajuste a tus necesidades. Desde luces de seguridad que te harán visible, hasta luces que te ayudarán a enfrentar el camino más obscuro durante tus rodadas nocturnas.

Conoce nuestra selección.

Todas las luces que hemos seleccionado comparten las siguientes características:

Resistentes al agua y polvo

Utilizan tecnología LED

Cuentan con baterías recargables vía USB

Son fáciles de montar y desmontar

Son de excelente calidad

Las 6 mejores luces para bicicleta del 2022

Los mejores juegos de luces para bicicleta

Recomendada para ciclistas que se mueven por caminos bien iluminados

Este paquete se compone por una lámpara frontal Plus de 40 lumens y una trasera de 20 lumens. Lo que hace especial a este par es su base magnética que te permite que te permite colocarla y retirarla fácilmente. Además, cuando no estás en la bicicleta, puedes usar su diseño de clip para sujetarla de tu ropa, alforjas o donde tú quieras, incluso cuando no vas en la bicicleta.

Potencia luminosa máxima: 40 lumens (frontal) y 20 lumens (trasera)

40 lumens (frontal) y 20 lumens (trasera) Modos de operación: 5 modos en luz delantera (1 fijo, 4 intermitentes) en ambas luces

5 modos en luz delantera (1 fijo, 4 intermitentes) en ambas luces Batería: LiPo recargable vía USB y duración de 2 a 40 horas según el modo de operación (ambas luces).

Mejor combo de luces para ciclismo de ruta

Recomendada para trayectos urbanos y rurales sin o con poca iluminación.

NiteRider ha preparado un juego de luces compuesto por la Lumina Boost 900 y la Sabre 80. Este combo está pensando para quien recorre caminos con poca iluminación y a velocidad considerable. La Lumina cuenta con modo DVF (Daytime Visibility Flash) que permite al ciclista ser visto aún durante el día. Esto hace de este juego de luces ideal para ciclismo de ruta, gravel, viajes en bici o commutes largos.

Potencia luminosa máxima: 900 lumens (frontal), 80 lumens (trasera)

900 lumens (frontal), 80 lumens (trasera) Modos de operación: 7 modos en luz delantera (5 fijos, 2 intermitentes) y 6 modos en luz trasera (3 fijo, 3 intermitentes)

7 modos en luz delantera (5 fijos, 2 intermitentes) y 6 modos en luz trasera (3 fijo, 3 intermitentes) Batería: La Lumina cuenta con Li-ion recargable vía USB y duración de 1 a 26 horas según el modo de operación. La Sabre cuenta con Li-po recargable vía USB y duración de 1:30 a 10:30 horas según el modo de operación.

Las mejores luces frontales para bicicleta

Más lumens por tu dinero

Recomendadas para en caminos con poca iluminación.

Si buscas un faro frontal que te ofrezca buena iluminación para tus entrenamientos matutinos o nocturnos, ya sea en la ciudad, la carretera o aventuras gravel, esta es una excelente opción. Su variedad de modos cuenta con un modo boost que te brinda un máximo de 900 lumens.

Potencia luminosa máxima: 900 lumens

900 lumens Modos de operación: 7 modos (4 fijo, 3 intermitentes)

7 modos (4 fijo, 3 intermitentes) Batería: Li-ion recargable vía USB y duración de 1 a 26 horas según el modo de operación.

La mejor para trayectos urbanos y cargar tus dispositivos

Recomendada para ciclistas urbanos o tus entrenamientos en carretera

La familia de luces PWR de Knog además ofrece la funcionalidad de una batería externa para cargar tus dispositivos durante o después de la rodada. Con 450 lumens, la rider está pensada para trayectos en caminos con poca iluminación ya sea urbanos o en carretera. Podrás cargar tus dispositivos (GPS, GoPro, teléfono) durante o después de tu rodada utilizando el puerto USB en la parte trasera de la lámpara.

Potencia luminosa máxima: 450 lumens

450 lumens Modos de operación: 6 modos (3 fijos, 3 intermitentes) personalizables vía la app ModeMaker

6 modos (3 fijos, 3 intermitentes) personalizables vía la app ModeMaker Batería: LiPo recargable vía USB y duración de 1.75 a 90 horas según el modo de operación.

Las mejores luces traseras para bicicleta

Mejor luz trasera para ciclistas de ruta

Recomendada para trayectos urbanos y rurales sin o con poca iluminación.

La Blinder Road R70 además de ser súper potente, se ve muy bien. Haz de tus rodadas nocturnas más seguras con una luz que además es 100% aprueba de agua. Con sus 70 lumens y 5 modos, la Road R70 te hará visible a otros usuarios del camino.

Potencia luminosa máxima: 70 lumen

70 lumen Modos de operación: 5 modos (1 fijo, 4 intermitentes)

5 modos (1 fijo, 4 intermitentes) Batería: Li-po recargable vía USB, duración 3.5 a 20 horas según el modo de operación

Mejor luz trasera para la ciudad

Recomendada para trayectos en caminos con buena iluminación

Su poderoso chip de 64 LEDs COB te ofrece 44 lumens te hará visible en entre el tráfico haciendo de tus trayectos mucho más seguros. Además de ofrecerte una muy buena duración de la batería y ser completamente aprueba de agua, su diseño se ve muy bien en cualquier bicicleta.

Potencia luminosa máxima: 44 lumens

44 lumens Modos de operación: 5 modos (1 fijo, 4 intermitentes)

5 modos (1 fijo, 4 intermitentes) Batería: LiPo recargable vía USB, duración 2 a 53 horas según el modo de operación.

Qué buscar en una buena luz para tu bicicleta

La potencia luminosa

El qué tan brillante deberá ser la luz deberá ir en función de las necesidades particulares de cada ciclista. En el caso del ciclismo urbano, en el que generalmente se circula por calles pavimentadas e iluminadas, el objetivo principal de las luces deberá ser el hacerte visible a otros usuarios. En estas condiciones cualquier luz entre 20 y 200 lumens puede ser suficiente.

Por otro lado, cuando tus trayectos serán en caminos mal iluminados, no pavimentados, con demasiados baches u otros riesgos se recomienda una luz de entre 200 a 600 lumens.

En casos en los que los caminos sean más obscuros y se circule a velocidades mayores, como lo haría un ciclista de ruta que sale temprano a la carretera, se sugiere una luz más brillante. Para lograr percibir los baches u otros obstáculos a alta velocidad es buena idea optar por luces de entre 600 a 1000 lumens.

Si tus recorridos serán off-road esta es otra historia muy diferente. Si practicas ciclismo de montaña o gravel en la noche, necesitaras máxima luminosidad para poder ver los múltiples obstáculos y accidentes del terreno. Para tus trayectos de off-road nocturnos se sugiere buscar luces para bicicleta de mínimo 1,000 lumens.

Uso Lumens (lm) recomendados En ciudad con iluminación de buena a regular 20 – 200 En ciudad con iluminación pobre 200 – 600 Trayectos urbanos y rurales sin o con poca iluminación (eg. carretera) 600 – 1,000 Trayectos off-road sin iluminación 1,000 +

La montura

Una buena montura para ciclismo es aquella que te permite montar y desmontar las luces de manera rápida y sencilla, sin dejar de sujetar la lámpara firmemente durante los trayectos.

Algunas monturas se fijan a la bici con abrazaderas con tornillo (muchos sin necesidad de herramientas), y la lámpara se fija a través de sistemas de liberación rápida. Otras se abrazan al manubrio o poste del asiento utilizando monturas de silicona.

El interruptor

Un buen interruptor es aquel que te permite encender, apagar y cambiar de modo de manera sencilla. Además previene que la lámpara se encienda por accidente al estar en tu mochila y desperdiciar la batería.

El haz de luz

La amplitud del haz de luz a seleccionar, al igual que la luminosidad, deberá elegirse en función del uso y condiciones de tus trayectos. De manera general, para quien práctica ciclismo urbano o ciclismo de ruta, un haz enfocado puede ser recomendable. Esto quiere decir que el haz es más estrecho, lo que evita deslumbrar a otros ciclistas o conductores.

Por otro lado, si planeas usar la luz en condiciones con poca luminosidad y caminos no pavimentados será mejor optar por un haz amplio. Esto es especialmente idóneo para ciclismo de montaña, en el que una visión más amplia te permitirá sortear caminos más técnicos durante esas rodadas nocturnas.

Visibilidad lateral

Un punto importante y que en ocasiones no se considera es la visibilidad lateral. Esto se refiere a que tan visibles son las luces para alguien que no se encuentra frente a ti, por ejemplo al estar en una intersección. En ciertos casos se puede complementar una luz en modo fijo, con otra en modo intermitente para aumentar la posibilidad de ser visto.

Guía para elegir las luces para tu bicicleta

Las noches y las condiciones de poca visibilidad no deberían representar ningún obstáculo para andar en bicicleta.

Colocar un buen par de luces en tu bicicleta, delantera y otra trasera, es esencial si quieres viajar por veredas, carreteras, calles o caminos, pero especialmente si te transportas en bicicleta por la ciudad.

Y si bien es perfectamente legal andar en bicicleta sin luces durante las horas del día. Portar luces en tu bicicleta en condiciones de visibilidad limitada, será una de las mejores decisiones que podrás tomar para mantenerte visible y más seguro. Por ejemplo, al pedalear en un día lluvioso.

En muchos países la ley establece que los ciclistas que circulen después del anochecer deben tener una luz delantera blanca y una luz trasera roja para evitar una llamada de atención. Pero, seamos claros, es más por sentido común y tu seguridad: si viajas por la noche, o al atardecer / amanecer, contar con una luz de potencia adecuada que ayude a los automovilistas y peatones a percibirte desde lejos en el caso de que practiques el ciclismo como medio de transporte, y si haces ciclismo de ruta o de montaña, esa misma luz servirá para visualizar adecuadamente el camino por el que pedaleas.

En esta guía, he simplificado la gama de luces para bicicletas disponibles para todo ciclista, al dividirlas en tres categorías: ciclismo urbano, de ruta o carretera y todo terreno o de montaña. Te esclareceré las diferencias y explicaré qué buscar para adquirir las mejores luces para tu bicicleta.

Diferentes tipos de luces para bicicleta

Luces de bicicleta para desplazamientos y uso urbano

Cuando pedaleas por un área urbanizada, generalmente la vialidad o el camino están bien iluminados, entonces tu principal prioridad debe ser asegurarte de que otros usuarios, especialmente automovilistas, puedan verte con anticipación.

Las «luces de seguridad» generalmente tienen al menos un modo de iluminación constante, además de los múltiples modos de parpadeo. También ofrecen mayores niveles de visibilidad lateral.

Con una luz de 20 a 200 lúmenes servirá para hacer frente al camino por la ciudad y poder ser visto por los demás. Si circulas por caminos con iluminación pobre se recomiendan luces de 200 a 600 lúmenes.

Luces para los más aventureros y ciclistas de montaña.

Montar en bicicleta fuera de la carretera, y por la noche, ofrece una nueva dimensión a tu experiencia de conducción. Esos familiares senderos se sentirán como nuevas rutas que inspirarán a tu adrenalina a recorrer todo tu cuerpo en cuestión de segundos, ya que al amparo de la obscuridad, serán muy diferentes.

El ciclista de montaña o todo terreno necesita una luz delantera realmente potente para poder detectar peligros como: hoyos, ramas y raíces interponiéndose en tu camino que harán de ese sendero un camino minado. Las luces urbanas no serán suficientes, y aunque pueden parecer realmente brillantes, incluso en caminos sin iluminar, pero en el bosque te sorprenderás de lo obscuro que puede llegar a ser.

El ciclista de aventura, necesita una potente luz delantera, idealmente con una salida de más de 1000 lúmenes. Estas luces para todo terreno también tendrán un patrón de haz más ancho, por lo que pueden iluminar la totalidad del sendero frente a ti.

Luces de bicicleta para carretera y ciclismo de ruta

Cuando tu conducción te lleva por caminos sin iluminar, a un ritmo de pedaleo rápido, debes pensar en mejorar seriamente la salida de la luz de tu bicicleta.

En estos casos, una potente luz frontal es vital para iluminar el camino por delante, y así evites con toda anticipación baches, animales cruzando por tu camino, autos. Y, al acercarte a la ciudad, a alguno que otro peatón y otros vehículos.

Así mismo, es importante que tengas presente que el uso de la luz trasera es importante para reducir el riesgo de sufrir alguna colisión por detrás. Ya que permitirá que otros usuarios te divisen a distancia sin ser deslumbrados. Y si te preocupa el peso adicional, recuerda que muchas luces de seguridad traseras de alta gama ahora son compatibles con los asientos de aero gracias a los montajes de banda elásticas más largas y más flexibles, así como también cuentan con modos de día.

Para esta categoría, estamos hablando de potentes luces delanteras montadas en tu manubrio, idealmente con una salida de 600 a 1,000 lúmenes.

Las características de las luces

Lumens

La potencia de las lámparas o luces para bicicleta se mide en lúmenes (lm) o lumens (en inglés), que en términos generales es la medida con la que se calcula la cantidad total de luz visible (a simple vista) que emite una lámpara o fuente de luz. Cuanto más alto sea el número de lúmenes, de la luz o lámpara de bicicleta, será más brillantes.

Pero para que tengas una idea más clara, ten en cuenta que por ejemplo, una luz para bicicleta con una potencia de 800 lúmenes es visible hasta a una distancia de 1.5 kilómetros.

Tipo y duración de la batería

Aún puedes comprar luces para bicicleta que funcionan con baterías alcalinas desechables. Sin embargo, además de no ser sustentables por la eliminación de la batería cuando esta se ha acabado, la mayoría de las luces en la actualidad cuentan con baterías recargables incorporadas.

Las baterías recargables más comunes actualmente son: Ion de litio (Li-Ion) o Polímero de litio (Li-Po). Estas son más pequeñas, más livianas y más potentes que las pilas alcalinas desechables, lo que las hace perfectas para las luces de bicicleta.

La mayoría de las luces de bicicleta recargables se cargan a través de una conexión USB, y algunas incluso cuentan con un conector USB incorporado, por lo que no necesitas un cable para cargarlas.

Pero, las luces delanteras más potentes, tardan más tiempo en cargarse a través de una conexión USB, por lo que algunos modelos vienen con la opción adicional de un cargador especial para el equipo.

Cada vez más luces recargables están equipadas con indicadores de duración de la batería, para que sepa exactamente cuánta energía les queda. Algunas luces tienen pequeños indicadores LED, que cambian de color para indicar cuánta energía queda.

El tiempo promedio de vida de las baterías recargables es de 500 ciclos de carga (de estar completamente vacía la batería a estar con la totalidad de la carga, ese es un ciclo). Y el tiempo de duración de batería en funcionamiento varía desde las 2 a 24 horas, pero depende mucho del modo de operación, uso y cuidado que tengas del equipo. Sin embargo, existen modelos que proporcionan incluso hasta 200 horas con una sola carga.

Así mismo, el tiempo de carga del equipo varía de modelo en modelo, pero un estimado es desde 4 a las 7 horas, dependiendo de la potencia de luz y de la tecnología del equipo.

El haz de luz

Define el área que puede iluminar tu lámpara en función de la distancia a la fuente de luz. Hay que tener en cuenta que las lámparas para bicicleta son más focales que otro tipo de iluminación artificial, y por ello, hay que prestar atención a este valor. Entre menor sea el ángulo del haz de luz, más concentrada en un punto será la iluminación, a mayor ángulo, será más amplia el área de iluminación.

Resistencia al agua

Si bien la mayoría de los modelos en el mercado soportan muy bien el agua de lluvia e incluso fuertes lluvias y permanecer a la intemperie por el resto de su vida útil, ten en cuenta que solamente aquellos modelos que así lo especifique el fabricante, podrán ser sumergibles en agua.

Tipo de montura

Generalmente los modelos de luces para bicicleta cuentan con sistemas de montaje que son muy sencillos de manejar, y se basan en monturas que se instalan en la bicicleta (preferentemente en el manubrio) como soportes de plástico y clips en lo que se desliza la lámpara para instalarla en la bicicleta o retirarla de esta, pero también hay modelos de luces con sistemas de montura integrados al cuerpo de la lámpara que por lo general son a base de ligas o aditamentos de tensión hechos de silicona de grado industrial.

También existen sistemas de montura a base de tornillos que han sido diseñados expresamente para ser enroscar o desenroscar sin necesidad de herramienta (con la mano). Todos estos sistemas fueron pensados para hacer fácilmente transferibles las luces de una bicicleta a otra.

Pero también, aunque actualmente son las menos y son poco prácticas, hay luces para que permanezcan fijas a la bicicleta.

Qué tipo de luces necesitas

Luces para ciclismo urbano

Debido a que en la mayoría de las vialidades por las que circules contarán con algún tipo de alumbrado público, este tipo de luces son para mantenerte visible a otros usuarios de la vía. Por tal razón, será deseable que cuenten con lo siguiente:

20 a 200 lúmenes son más que suficiente.

Batería recargable con USB integrado (sin cables) y con un tiempo de recarga corto (aunque esto acortará el tiempo de operación a unas cuantas horas).

Resistente al agua e intemperie.

Con montura integrada al cuerpo que haga más fácil el quitar y poner la luz cada que la asegures en la calle y así, evitar que te las roben.

Un ángulo de luz estrecho para evitar deslumbrar a otros usuarios de la vía.

Al menos con dos modos de operación (uno fijo y otro intermitente).

Luces para ciclismo de montaña

El ciclismo de montaña requiere de una fuente de luz más potente, pues aquí lo que necesitas es iluminar el camino por el que transitas.

Al menos 1,000 lúmenes de potencia.

Batería recargable USB, pero ten en cuenta que al incrementar la potencia de los lúmenes incrementará el tiempo de carga y por consiguiente es posible que la lámpara cuente con su propio cargador. Sin embargo, es deseable contar con una luz con sistema dual de carga, esto es, que puede ser cargada a través de una fuente de energía o toma de corriente fija o, a través de un dínamo que tienes que instalar en tu bicicleta, estas son de mayor costo, pero así durante el camino o en áreas despobladas podrás siempre contar con una fuente de luz.

Con selección de los modos de intensidad de la iluminación, que te permitirán ajustar la salida de la luz a su entorno y así administrar las reservas de energía para viajes largos.

Sería ideal una 100% contra el agua (sumergible), estas también son más caras.

Con montura rígida pues no es necesario estar desmontandola con frecuencia y de esta forma, al estar firmemente fija a tu bici, las irregularidades del camino no la moverán.

Con un haz de luz de mayor ángulo para iluminar una mayor área del camino.

Luces para ciclismo de ruta

Cuando se trata de pedalear de noche o con poca visibilidad a velocidad y por carreteras, será esencial aumentar el número de lúmenes de la luz frontal de tu bicicleta, para que te ayuden a divisar el camino con claridad y brindándote el tiempo suficiente para actuar con anticipación ante un obstáculo o cambios de ruta en el camino (una curva pronunciada, etc.).

De 600 a 1,000 lúmenes de potencia.

Batería recargable por USB.

Con selección de los modos de iluminación, que te permitirán ajustar la salida de la luz a su entorno y así administrar las reservas de energía para viajes de alto kilometraje.

Repelente al agua y los elementos.

Montura de silicona, pues es más ligera y casi no suma peso de la bicicleta.

Con un haz de luz de unos 90° será más que suficiente.

La tecnología de las luces para bicicleta se ha desarrollado significativamente en los últimos años.

Las baterías recargables son más limpias, más ligeras y rápidas de cargar, y la tecnología LED es más potente y a un menor costo, por lo que no hay excusa para no contar con una buena luz que te permita ver el camino y ser visto por otros usuarios en condiciones de poca luz.

