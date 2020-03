¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas vacantes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece las siguientes vacantes:

1 vacante para la empresa NUTRIVET con escolaridad Carrera técnica para el puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO FEMENINO con horario de 9 a 19 Hrs entre la edad de 23 a 30 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo Femenino



1 vacante para la empresa SERIUS con escolaridad Carrera técnica para el puesto de JEFE DE MARKETING Y VENTAS con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de 20 a 40 años con experiencia 1 – 2 años de sexo Masculino

1 vacante para la empresa SERIUS con escolaridad Carrera técnica para el puesto de AUXILIAR DE CONTABILIDAD con horario de 9 a 14 Hrs entre la edad de 20 a 40 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo Femenino

1 vacante para la empresa SERIUS con escolaridad Carrera técnica para el puesto de AUXILIAR CONTABLE con horario de 9 a 15 Hrs entre la edad de 20 a 40 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo Femenino

1 vacante para la empresa IMPORVINO DE AGUASCALIENTES con escolaridad Licenciatura para el puesto de AUXILIAR CONTABLE con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de 25 a 35 años con experiencia 3 – 4 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa PANADERÍA EL HORNO con escolaridad Licenciatura para el puesto de SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN con horario de 9 a 17 Hrs entre la edad de 25 a 45 años con experiencia 2 – 3 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES con escolaridad Licenciatura para el puesto de AUDITOR ADMINISTRATIVO con horario de 9 a 19 Hrs entre la edad de 20 a 35 años con experiencia 1 – 2 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa PRADETTI SANTI S.A DE C.V con escolaridad Licenciatura para el puesto de AUXILIAR DE NÓMINA con horario de 9 a 17 Hrs entre la edad de 18 a 60 años con experiencia 1 – 2 años de sexo No es requisito

2 vacantes para la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES con escolaridad Licenciatura para el puesto de AUDITOR INTERNO con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de 25 a 40 años con experiencia 1 – 2 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV con escolaridad Licenciatura para el puesto de COORDINADOR DE VENTAS con horario de 9 a 19 Hrs entre la edad de 26 a 35 años con experiencia 2 – 3 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa CFO CONTADURÍA Y DEFENSA LEGAL S.C. con escolaridad Licenciatura para el puesto de CONTADOR PÚBLICO con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de 23 a 45 años con experiencia 1 – 2 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa J PLUSS con escolaridad Licenciatura para el puesto de AGENTE DE COMPRAS con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 27 a 38 años con experiencia 2 – 3 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa J PLUSS con escolaridad Licenciatura para el puesto de DISEÑADOR GRÁFICO con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de mator de edad con experiencia 2 – 3 años de sexo No es requisito

2 vacantes para la empresa GRUPO BAJIO con escolaridad Licenciatura para el puesto de CHEF con horario de 7 a 19 Hrs entre la edad de 22 a 55 años con experiencia 1 – 2 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa M Y F TRANSPORT con escolaridad Licenciatura para el puesto de CONTADOR con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de mator de edad con experiencia 1 – 2 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V con escolaridad Licenciatura para el puesto de COORDINADOR DE OPERACIONES con horario de 7 a 16 Hrs entre la edad de 30 a 50 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo Masculino

2 vacantes para la empresa SERMAQIN SAS DE CV con escolaridad Licenciatura para el puesto de OPERADOR DE TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL con horario de 8 a 17 Hrs entre la edad de 18 a 70 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa RECTIFICADORA RAMÓN con escolaridad Licenciatura para el puesto de AUXILIAR DE OFICINA con horario de 8 a 19 Hrs entre la edad de 18 a 25 años con experiencia Ninguna de sexo Femenino

1 vacante para la empresa ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL con escolaridad Profesional técnico (CONALEP) para el puesto de COACH ENTRENAMIENTO FUNCIONAL con horario de 13 a 15 Hrs entre la edad de 18 a 38 años con experiencia 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa EXPO SEDDE con escolaridad Profesional técnico (CONALEP) para el puesto de AUXILIAR DE ALMACÉN con horario de 8 a 17 Hrs entre la edad de 26 a 50 años con experiencia 3 – 4 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa SAREDO DOUGLAS S. DE R.L. DE C.V. con escolaridad T. superior universitario para el puesto de CORTADOR DE TELA con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 30 a 40 años con experiencia Ninguna de sexo Masculino

