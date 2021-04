En el PRI me quieren las bases: David Hernández Vallín

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Sin duda una de las más polémicas candidaturas a nivel estatal y en particular en el Partido Revolucionario Institucional es la de David Hernández Vallín, mejor conocido como “Vallín”, luego de que tras haber sido diputado federal bajo estas siglas hace 9 años se fue a dar una vuelta por varios partidos, tales como el PAN, Morena y Nueva Alianza entre otros.

Cuando El Clarinete destapó en enero que Hernández Vallín sería candidato a diputado en el Distrito local 15 cayó como bomba entre la militancia.

El polémico terrateniente del Ejido Ojocaliente sostuvo una breve entrevista con este diario digital en donde asegura que fue invitado por el CEN del tricolor a regresar a su origen además de que se siente sostenido por una base de militantes que reconocen su liderazgo.

Aquí la charla con el polémico político:

¿Qué le dices a los priistas? ¿Borrón y cuenta nueva?

– Bueno pues yo fui invitado directamente por el Comité Ejecutivo Nacional a través de la compañera Carolina Millán, entonces yo termino mi diputación federal en el 2012, después me retiro por cuestiones de carácter personal, pero con la militancia, con la base siempre estuve muy de la mano y trabajando. Y ahora que se da esta gran oportunidad pues regreso y creo que hay un buen sabor de boca.



– Entonces, ¿las bases te cobijan?

– Claro

– ¿Y estás apoyado en ellos?

– Claro, claro. Eso es lo que le da ánimo para continuar con esta gran campaña.



– Hay gente que, por ejemplo, Roberto Tavarez se ha manifestado en contra de esta designación ¿qué le dices? ¿Que se sume, qué pasa?



– No, no. Un saludo a mi buen Robert, él sabe que le tengo respeto y un gran aprecio a Roberto Tavarez, entonces pedirle que me apoye, que me apoye, que somos amigos y nunca hemos tenido diferencias de carácter personal ni partidista entonces, yo le pido a mi buen amigo Roberto Tavarez que se sume a este proyecto, que sin duda vamos a ganar y a recuperar el distrito XV, entre otros distritos.