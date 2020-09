Economía y salud, los retos más importantes en este momento:MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La economía y la salud en conjunto son los retos más importantes en estos momentos, sostuvo el Gobernador Martín Orozco Sandoval, al hacer entrega de su cuarto informe de gobierno al Congreso del Estado de Aguascalientes.

En entrevista colectiva luego del acto protocolario, Orozco Sandoval se dijo satisfecho por las decisiones que ha tomado hasta ahora en los temas de combinación de salud de economía, lo que ha dado como resultado que Aguascalientes sea de los tres estados con menos mortandad por la pandemia y en materia de empleos en agosto ya se tuvo una recuperación.

-¿Gobernador, los economistas dicen que no hay condiciones para que se realice el Festival de Calaveras porque sigue habiendo contagios?

-Más adelante se analizará ese tema.

Más adelante reconoció que tiene pendientes que por cumplir en su gestión, por lo qu exhorta al gabinete en pleno a no distraerse y apretar el paso, aún y en momentos complicados.

-¿Oiga, en otro tema, que ha pasado con la Conago, de plano ya no van a ir?

-Nosotros tenemos reuniones con la Alianza Federalista para temas hacendarios posteriormente.

-¿Del regreso a clases gobernador?

-Muchas gracias, fue tema de informe acuérdense.