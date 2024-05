Duro anuncio a los que toman Coca-Cola, Pepsi y más gaseosas

Redacción

Ciudad de México.-n nuevo estudio publicado en Science Advances encontró que más de la mitad de la contaminación plástica de marca encontrada en el medio ambiente estaba relacionada con 56 empresas.

Los investigadores utilizaron datos de un programa de cinco años (2018-2022), que abarcó 84 países, para identificar marcas encontradas como desechos plásticos en el medio ambiente.

CSIRO, la agencia científica nacional de Australia, fue coautora del artículo junto con otras 12 organizaciones internacionales, proporcionando la primera cuantificación de los productos de los productores mundiales de plástico en el medio ambiente a través de eventos de auditoría.

La doctora Kathy Willis, investigadora postdoctoral en CSIRO, dijo que la investigación proporciona información sobre qué artículos de marca contribuyen a los desechos plásticos.

“Encontramos que 13 empresas tienen una contribución individual del 1 por ciento o más del total de plástico de marca observado en los 1.576 eventos de auditoría”, dijo el Dr. Willis. “Todas esas empresas producen alimentos, bebidas o productos de tabaco”.

Las principales marcas a nivel mundial fueron; The Coca-Cola Company, vinculada al 11 por ciento de los artículos de marca, seguida por PepsiCo (5 por ciento), Nestlé (3 por ciento) y Danone (3 por ciento).

La prevalencia de empresas de alimentos y bebidas, en particular aquellas que producen productos de plástico de un solo uso, sugiere que los envases de un solo uso contribuyen significativamente a la contaminación del plástico de marca.

“La investigación también mostró que un aumento del 1 por ciento en la producción de plástico se asociaba con un aumento del 1 por ciento en la contaminación plástica”, dijo el Dr. Willis.

El Dr. Win Cowger, director de investigación del Instituto Moore para la Investigación de la Contaminación Plástica, dirigió el estudio sobre el problema creciente y omnipresente a nivel mundial de la contaminación plástica.

“Existe una relación entre geografías y sistemas de gestión de residuos muy diversos. Esto sugiere que la reducción de la producción de plástico podría ayudar a frenar la contaminación plástica”, afirmó el Dr. Cowger. “Esto tendría un impacto positivo en el medio ambiente, al igual que el cambio hacia productos más duraderos y reutilizables”.