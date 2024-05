Podrían desafilar a Santos y Atlas por fraude fiscal de su dueño

Redacción

Ciudad de México.-Santos y Atlas podrían perder su afiliación ante la Federación Mexicana de Fútbol debido al procedimiento contra Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, por supuesta defraudación fiscal. Si la resolución condena al directivo en específico, la FMF tiene base para revocar los registros de ambos clubes de la Liga MX.

El Estatuto Social de la Federación Mexicana de Fútbol, en su artículo 17, inciso e, estipula como una de las causales para que la Asamblea General del organismo proceda a desafiliar a un club de la Federación que “el Dueño y/o los Directivos del Club incurran en actos delictivos, siempre que cuenten con una sentencia firme emitida en su contra por una autoridad competente”. Es decir, si un juez concede la razón a la Fiscalía General de la República en su alegato, la FMF podría aplicar el artículo, ya que se trataría de un directivo, presidente de un consorcio que ostenta la propiedad de dos equipos de la Liga MX, habría sido juzgado por un delito como lo es la defraudación fiscal. Irarragorri, sin embargo, no ha sido sujeto aún de una imputación en su contra.

En añadido, el Reglamento Afiliación, Nombre y Sede de la FMF, en el tercer apartado del artículo 15, que alude a los requisitos financieros que todo afiliado debe cumplir ante la Federación, exige demostrar diversos cumplimientos en materia fiscal. No obstante, ningún documento oficial de la FMF contempla sanciones inmediatas en caso de que algún afiliado se vea involucrado en una acción penal por delitos fiscales. La sentencia firme de un juez es el único recurso para proceder a la desafiliación.

Grupo Orlegi tomó posesión de Santos Laguna en 2013 y de Atlas en 2019. Bajo el amparo financiero de la firma, que también posee al Real Sporting Gijón, ‘Laguneros’ y ‘Rojinegros’ han alcanzado sendos triunfos deportivos: ambos han conquistado dos títulos de liga desde la transacción: Santos, en el Clausura 2015 y Clausura 2018; Atlas, un bicampeonato en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Sin embargo, ambas instituciones quedaron fuera de la contienda por el Clausura 2024.

Irarragorri inició su carrera como directivo en 2006, cuando asumió la dirección deportiva de Santos Laguna; un año después, ascendió a la presidencia del club. En 2013, creó Orlegi Deportes y adquirió tanto al club como a su estadio, el Territorio Santos Modelo. El inicio de un imperio que se expandió seis años después.

Grupo Orlegi: no hay ninguna investigación personal contra Alejandro Irarragorri

AS ha podido conocer la postura de Grupo Orlegi, que ha puntualizado que la única persona moral incluida en la carpeta de investigación es el Club Santos Laguna, no Alejandro Irarragorri. De acuerdo a la versión, la fiscalía pretende personalizar el caso en Irarragorri, en su calidad de presidente del Consejo de Adminsitración de Orlegi, lo cual no significa que el directivo esté imputado como persona física. El Grupo no ha recibido ninguna notificación oficial de una investigación en su contra y ya ha pedido la celebración de una audiencia para conocer el contenido de la carpeta que la fiscalía, que aún no ha girado citatorio, tiene sobre el caso. La controversia se debe, precisó Orlegi, a una “divergencia técnica en la interpretación de la norma fiscal” derivada de medio ejercicio fiscal en 2017 (enero-julio), en la cual también han incurrido diversas empresas del ámbito nacional.

