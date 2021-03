Diputados abrieron periodo para recibir pruebas en proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca

Redacción

Ciudad de México.-Avanza proceso para desaforar a gobernador de Tamaulipas.

La Cámara de Diputados abrió el periodo para recibir pruebas en el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por haber cometido supuestos delitos relacionados con delincuencia organizada, entre otros.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de este tipo de procedimientos, anunció este sábado que dio por abierto “el periodo para el ofrecimiento de pruebas, tanto por el requirente como por el inculpado, en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, relativo al requerimiento de declaración de procedencia presentado por la Fiscalía General de la República en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas”.Al respecto, se acordó que los ofrecimientos de pruebas testimoniales serán recibidos con la debida antelación para efecto de que la Sección Instructora programe oportunamente las diligencias necesarias para su desahogo, mismas que se realizarán de manera pública La Sección Instructora adelantó que los testimonios en el caso se desahogarán de forma pública (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Y es que hace un par de semanas, la Cámara de Diputados admitió el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, en el norte del país y fronterizo con Estados Unidos, que presentó la FGR y busca retirarle el fuero debido a que supuestamente cometió delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El martes pasado, luego de la visita a la Cámara de Diputados del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, para dar detalles respecto a las investigaciones sobre el caso García Cabeza de Vaca, las reacciones no se hicieron esperar entre los partidos en San Lázaro.

Primero, el PAN (Partido Acción Nacional), principal oposición parlamentaria, acusó a Morena, el partido de la mayoría, de realizar “un circo mediático” al que se presta junto a sus aliados, además de servidores públicos del más alto nivel de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR entregó a diputados más de 10 cajas con el expediente de García Cabeza de Vaca, pero no puede hacerse público por ley (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Diputadas panistas de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la cual Nieto visitó este martes más temprano en una reunión privada, aseguraron que “abortó el albazo” de Morena y el PT (Partido del Trabajo) para montar un teatro con una reunión irregular.

“Esto es solamente la forma, porque en el fondo, para desaforar a un servidor o servidora pública hay un procedimiento establecido en la ley y este procedimiento no incluye a la Comisión de Transparencia”, precisó la legisladora Marcela Torres Peimbert.

“¿Qué asunto tenemos que analizar con motivo de esta reunión? ¿Para qué nos estamos reuniendo con la UIF? ¿Hay alguna iniciativa en la materia? La respuesta es no. Esto es un circo mediático al que se está prestando no sólo Morena y sus aliados, sino servidores públicos del más alto nivel como el titular de la UIF”, agregó.

Morena, a través de su coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier, aceptó que la visita de Nieto, la cual había sido solicitada la semana pasada, fue estéril, ya que el titular de la UIF no pudo brindarles ninguna información con respecto al caso del desafuero de García Cabeza de Vaca. Santiago Nieto, titular de la UIF, compareció en San Lázaro, pero no pudo dar información a diputados que no integren la Sección Instructora (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, luego de presentar la solicitud de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, la FGR ratificó su denuncia y entregó 10 tomos a la poderosa Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la cual está encabezada por el experimentado diputado Pablo Gómez, de Morena, el partido de la mayoría.

García Cabeza de Vaca, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), ha repetido en diversas ocasiones que las acusaciones y el proceso en su contra son “una persecución política” por no haberse sometido al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político es uno de los gobernadores más rebeldes frente a la actual administración federal y uno de los perfiles más llamativos rumbo a la sucesión presidencial de 2024. El tamaulipeco incluso señaló a López Obrador de estar detrás de las acusaciones en su contra.PlayEl gobernador de Tamaulipas aseguró que es una “persecución política” y defenderá su inocencia (Video: Cortesía/ Especial)

“Probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal. Un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones en el gobierno de Tamaulipas. Probablemente estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista”, explicó la semana pasada en su visita relámpago a San Lázaro para defenderse de las acusaciones.

Sin embargo, López Obrador aseguró que su gobierno “no persigue a nadie”, aunque adelantó que no será cómplice de delitos. “Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe de saberse, que he dicho, recuerdo, que no somos tapadera de nadie”, expresó.

Sin embargo, el presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, ha señalado en diversas ocasiones que “no es posible hacer público el expediente”, ya que la ley no lo permite. “Todas las personas que tienen acceso a la información (en el caso García Cabeza de Vaca) deben hacerlo bajo la condición de sigilo”, expresó.

