Actor Eduardo Shacklett es acusado de presunto abuso contra una menor

Ciudad de México.-La joven señala haber sido víctima de abuso por parte del actor cuando era menor de edad. Una usuaria en redes sociales denunció el presunto abuso del que habría sido víctima por parte del actor Eduardo Shacklett, quien se aprovechó de ella cuando era una menor de edad. La usuaria identificada como Vanesa Sumano utilizó su cuenta de Twitter para brindar detalles de cómo habría sido el abuso que vivió en manos del actor, que en ese entonces tendría alrededor de 40 años. La joven señaló que todo ocurrió cuando ella tenía entre 16 y 17 años, tenía el sueño de ser actriz y llegó con él para pedirle una oportunidad, y que incluso él le dijo que le daría una beca en su escuela de actuación. TW Vanesa Sumano, la presunta víctima del actor Eduardo Shacklett, mencionó en su publicación que fue manipulada: “Me hacía creer que era una afortunada por tenerlo, me decía que me daría una beca en su escuela de actuación. DESEO QUE NADIE MÁS SALGA PERJUDICADA POR ESTE TIPO”, escribió. “Todo comenzó cuando yo asistí a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón” por ahí del 2012. Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mi. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso”, escribió la joven. TW En otro tuit detalla cómo el actor la habría llevado a un cuarto en donde la desvistió para abusar de ella, que incluso hizo que sangrara, pero el miedo le impidió poder defenderse: “Tuve muchísimo miedo, sangre muchísimo, pero no dije nada porque tenía miedo. Hoy ya no tengo miedo. Durante 2 años me manipuló como quizo”, aseguró. TW En su publicación muchos seguidores comenzaron a enviarle mensajes de apoyo por su valentía al hablar del tema. Hasta el momento, el actor Eduardo Shacklett no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones en su contra.

Con información de TVNotas