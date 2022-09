Dice Morán que ola de ejecuciones en Aguascalientes son “hechos aislados”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, rechazó que en la recta final del sexenio de Martín Orozco Sandoval la violencia este desbordada.

-¿Secretario en los últimos días se han dado ejecuciones e incluso han aparecido narcomantas, se está desbordando la inseguridad al cierre?

-Yo creo que son hechos aislados que deben ser investigados y atendidos para llegar hasta sus orígenes, sin embargo no es muestra de que se nos haya desbordado.

El funcionario refirió que en Aguascalientes las fuerzas de seguridad siguen tendiendo el control absoluto del estado.

-¿En la transición del 30 de septiembre al primero de octubre cómo se actuará para no dejar una sola puerta abierta a la delincuencia?

-En ningún momento se va a descuidar la seguridad, no se va a bajar la guardia ni siquiera un solo segundo.

Al concluir Morán Faz garantizó la seguridad del estado para que haya una continuidad estable.