Confirma TEPJF validez de elección a favor de Tere Jiménez en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la validez de la elección de la gubernatura del estado de Aguascalientes y la expedición de la constancia de mayoría a favor de Tere Jiménez Esquivel, frente a los recursos de nulidad promovidos por Morena.

Luego de que el Tribunal Electoral de Aguascalientes confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral, a la entonces candidata a la gubernatura, se confirmó la sentencia definitiva.

Esto luego de que el tribunal local actuó debidamente al resolver el recurso de nulidad, al determinar por parte del Instituto Nacional Electoral, que no se rebasaron los topes de gastos de campaña, y que el hecho de que se hubiese impugnado a nivel federal, tal decisión no impedía al tribunal local para resolverlo; además de que la autoridad fiscalizadora si tomo en cuenta los gastos que se alegaban como no contabilizados.

Referente a los actos de campaña celebrados en universidades de índole privada, se señala que no están prohibidos por la normativa electoral, y que no existió ningún tipo de presión, coacción o dádiva en el desarrollo de los mismos.

Por otra parte, el TEPJF señala que si bien, se acreditó la existencia de hechos aislados, resultaron insuficientes para demostrar un contexto de violencia generalizado en la entidad y que por ello se haya puesto en riesgo la emisión del voto libre por parte del electorado y que resultara determinante para anular la elección.

Finalmente, al desestimarse la totalidad de los agravios, se da por concluido el proceso de nulidad, confirmando de manera definitiva la sentencia.