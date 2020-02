Detectan a morosos que llevan hasta 15 años sin pagar agua en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), que es la responsable del suministro de agua en el municipio de Jesús María, ha detectado a usuarios morosos que tienen hasta 15 años sin pagar su servicio de agua.

De acuerdo con el titular de esta área, César García, se han detectado muy pocos casos en donde los usuarios no paguen su servicio luego de tantos años. Aun así logran generar una cartera vencida considerable dentro del organismo operador.

“Van desde los 154 meses. Trece años. Hemos tenido más todavía. Hay gente que tiene más de quince años sin pagar. En 154 meses no estamos hablando de que te deban cinco mil, son treinta o cuarenta mil pesos. Lo que se trata de hacer es si es de contado, hacemos un descuento del 70 por ciento, si no es de contado hacemos un plan de pagos “, explicó el funcionario.

Además, según la información de la misma comisión de agua en el corte de diciembre del 2019, se tienen catalogados a 1 mil 597 usuarios que deben los pagos de más de 61 meses de servicio. Esta deuda equivale a 37 millones 936 mil 740 pesos y representa al 5 por ciento de la población morosa.

Por otra parte, el 85 por ciento de la población del municipio debe el pago de entre 1 y 12 meses de servicio de agua potable, sin embargo, no es considerada como deudora por parte de CAPAS. Esto no quiere decir que no deban realizar su pago.

El porcentaje restante de la población debe cerca de 23 millones 261 mil 981 pesos correspondientes al atraso de 13 a 60 meses de servicio.

Con esta situación, César García informó que el municipio y CAPAS están llevando a cabo el programa “Ponte a Mano” que consiste en visitar las diferentes colonias de la demarcación para que la ciudadanía tenga una mayor accesibilidad con las autoridades y pueda pagar sus recibos de agua. El titular señaló que se estarán aplicando descuentos en todas las cuentas para no afectar el bolsillo de los usuarios.

Tales descuentos también son aplicados en el stand de CAPAS durante los Miércoles Ciudadanos, en el auditorio municipal.