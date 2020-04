Desalojarán de la plaza principal de Jesús María a vendedores ambulantes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de este fin de semana ya no se permitirá la instalación de vendedores ambulantes en la plaza principal de Jesús María, para evitar aglomeraciones de personas.

El Alcalde Antonio Arámbula, consideró que es una situación dolorosa en el entendido que se trata de personas que van al día, sin embargo en plena contingencia no se puede permitir que sean foco de atracción para relajarse y que las personas piensen que no pasa nada y acudan a la plaza a relajarse o a pasar el rato.

“Les voy a pedir que se retiren con todo el dolor de mi corazón, se que son personas que van al día pero ya veré la forma de apoyarlos, su presencia me genera que la gente piense que la plaza está abierta y van con la familia y se sientan con su nieve y le compran el juguete al niño como un fin de semana normal, lo cual no debe ser”.

Por tal motivo, indicó que se les invitará de buena manera para que ya no se pongan en sus espacios hasta nuevo aviso.