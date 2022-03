Denuncian artesanos adeudos por 1 mdp del gobierno de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gobierno del estado planea la destrucción de las comparsas elaboradas por artesanos para el desfile de la Feria Nacional de San Marcos que se habrían de utilizar para la verbena del 2020, cancelada por la pandemia del covid, misma que se les hizo guardar en bodegas y que ahora les amenazan con sacar su material.

Los afectados denunciaron además adeudos por más de un millón de pesos no solo a artesanos, sino a guionistas, actores, herreros vestuaristas, músicos y proveedores en general que en su momento tenían ya todo montado para el evento.

“Hace dos años a un grupo de artesanos hidrocálidos se les asignó hacer el icónico desfile de la Feria Nacional de San Marcos, ya avanzado el proyecto llegó la pandemia, la cuál a muchos nos ha arrastrado; con un contrato de por medio se acordó guardar el desfile ya hecho en una bodega y presentarlo cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. Hace un mes se nos ordenó de forma verbal que destruyéramos el desfile porque “el señor gobernador Martín Orozco quiere el mejor desfile de la historia” palabras textuales del actual tesorero de Patronato de la Feria Nacional de San Marcos; por lo mismo van a traer gente foránea para hacer otro desfile, gastando más impuestos de los hidrocálidos, ¿Qué no la feria es para darle trabajo a los aguascalentenses? Con esa congruencia se han manejado. No es solo una persona a la que se le debe dinero, sino también a artesanos, herreros, utileros, vestuaristas, guionistas, actores, músicos, proveedores de material, creativos, diseñadores e inversionistas (MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS). Ya estuvo bueno de que menosprecien el trabajo local, que un funcionario que no respeta acuerdos y no conoce su trabajo nos amenace con destruir patrimonio. ¿Cuándo nos vas a contestar señor gobernador? ¿Cuándo nos vas a pagar lo que nos debes a muchos, que es más de un millón de pesos? ¿El trabajo de los creativos y artesanos locales no se te hace suficiente para pararte el cuello? ¿Esa es tu forma de hacer una feria? ¿destruyendo y enviando al desecho el trabajo de los artesanos locales?

A partir del próximo martes: “Con el Alma a la Aventura” el desfile que no fue, con 16 carros alegóricos nuevos y embalados, con un costo de más de un millón de pesos, exhibidos en el relleno sanitario, trasladado ahí flamantemente por trabajadores de mismo Gobierno del Estado”.

Atentamente Ricardo Castañeda.

Este último en breve charla con El Clarinete Castañeda señaló que “estamos haciendo la propuesta a las autoridades que sí no van a utilizar nuestro trabajo al menos se utilice en municipios del interior y en comunidades para que la gente vea nuestro trabajo y no se desaproveche además de que obvio nos paguen el transporte y los gastos que la presentación ocasione”.