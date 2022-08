Denuncian ante la Sala Monterrey al presidente del TEEA, Salvador Hernández por VPG

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La senadora Martha Márquez Alvarado presentó una denuncia ante la Sala Monterrey en contra del hoy presidente magistrado del Tribunal Electoral del estado, (TEEA) por presunta violencia política de género.

En entrevista con El Clarinete la legisladora federal señaló que luego de que la semana anterior fue desechada su queja ante el TEEA por esta causa en días pasados interpuso su denuncia contra la resolución del órgano local.

Márquez Alvarado recordó que en la pasada campaña electoral, Salvador Hernández Gallegos se refirió hacia ella cuando fue candidata al gobierno del estado por el PT y el PVEM realizando “comentarios personales, sin argumentos”.

En este sentido señaló sobre la resolución que avalaron los tres magistrados del TEEA apenas el martes pasado donde se desechó su acusación y en este sentido comentó que; “el error del Tribunal Electoral del estado, es que dos de los votantes dicen ´si, sí violentó sus derechos político electorales´, luego donde está la sanción y entonces estoy casi segura que la Sala Superior debe emitir una sanción y creo que ahí se equivocó el TEEA y lo que adicionalmente se sigue pidiendo es el tema de violencia política en donde si emitió (Salvador Hernández) comentarios que no tenía porque emitir y justo en el proceso electoral y justo alguien que debería tener conocimientos y no esgrimió argumentos jurídicos sino que se la paso haciendo comentarios personal dirigidos hacia una candidata y pues definitivamente él no nos va a decir con argumentos con criterios personales y no jurídicos. Cómo debes de debatir o qué tienes o no qué hacer o qué tienes que denunciar”, dijo.

Acto seguido Márquez Alvarado acotó “entonces yo espero que se me dé la razón y que se le sancione conforme a derecho”.

Apenas este jueves 25 de agosto, Hernández Gallegos inició como presidente magistrado del TEEA, luego de que en sesión de este miércoles se eligió por mayoría con los votos a favor de Claudia Eloisa Díaz de León así como del propio Salvador Hernández y el sufragio en contra de la magistrada, Laura Hortensia Llamas.