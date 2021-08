Denuncian a servidor de la nación por maltrato en un centro de vacunación

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Ciudadano de Aguascalientes denunció maltrato por parte de un servidor de la nación durante la jornada de vacunación de este pasado martes en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Texto íntegro:

Buenos días. Quiero compartirles lo que me sucedió el día de hoy al intentar que me aplicarán la segunda dosis contra covid 19. Acudí al centro de vacunación de la UAA, llegué aproximadamente a las 7:05 am a formarme por lo que ya había bastante gente en la fila. Después de casi 2 horas de estar formado y caminando en la fila, por fin llegué al primer filtro de seguridad donde me recibe un señor y me grita debe traer sus papeles a la vista, pues yo los traía dentro de un folder, y solo me pregunto cuando te vacunaron? Al responderle que el día 22, me dijo ya pasó tu día de vacunación y hoy no te toca, tienes que esperar a los rezagados y literalmente me empujó con sus manos para sacarme de la fila. Yo me quede pasmado y no tuve reacción a su agresión, así que me retire del lugar totalmente consternado.

La verdad no sé vale que actúen de esa manera y con esa prepotencia. Reconozco que me equivoque al no acudir el día de ayer a vacunarme, pero nunca supe que tenía que ir ayer. No se vale que dejen a uno formado las horas avanzando por la fila para que al final te digan no se puede y te den un empujón para correrte. No creo que afecte en nada el echo de recibir la vacuna de un día a otro ya que es la misma marca de la vacuna. Y por último lo único que deseo es ser responsable con mi persona y mi sociedad. Esto sucedió el día de ayer martes