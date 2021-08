Demanda a un bar por emborracharle y consigue cinco millones de indemnización

Redacción

EU.-Daniel Rawls vive en la pequeña localidad de Andrews, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes del estado norteamericano de Texas. Es un habitual de los bares de la zona y ha tenido múltiples encuentros con la policía por conducir bajo los efectos del alcohol o por algún altercado con otros clientes.

Ahora, Rawls se ha hecho famoso por una demanda millonaria que ha ganado a uno de los bares que frecuentaba. Todo se remonta a mayo de 2019, cuando este hombre acudió a La Fogata Mexican Grill, un bar que sirve comida en su pueblo. Allí bebió demasiado y terminó encarándose con otro cliente, lo que desembocó en una pelea entre ambos fuera del bar.

En esa pelea, Daniel Rawls sufrió una herida en la cabeza que le llevó a desmayarse. Cuando se recuperó, interpuso una demanda contra el bar por varios motivos, pero sobre todo por servirle demasiado alcohol. Ahora, dos años después, un juez le ha dado la razón y ha obligado al bar a indemnizarle con 5,5 millones de dólares, casi 5 millones de euros al cambio.

Juzgado en rebeldía

Tal y como publica MRT, el tribunal no entró a valorar si las afirmaciones que Daniel Rawls hacía en su demanda eran ciertas o no, sino que dictó sentencia en rebeldía porque el dueño de La Fogata no respondió a la demanda ni asistió al juicio. Por tanto, da por válidas las teorías del demandante que aseguraba que habían dado de beber demasiado a ambos clientes, además de permitir que ambos continuasen su pelea fuera del bar y de no llamar a una ambulancia.

La Fogata tiene 30 días para presentar su apelación si quieren un nuevo juicio

La sentencia también recalca que el camarero no fue entrenado correctamente por la encargada del bar, Lourdes Galindo, ya que debería haber sabido detectar cuándo los clientes habían bebido en exceso. Además, Rawls también denunció a Galindo porque, según él, no se aseguraron de que no hubiera obstáculos en el parking “que pudieran representar un peligro de tropiezo o caída para los clientes borrachos”.

Sin embargo, esa mala experiencia no ha hecho que Rawls cambie sus hábitos y este mismo martes 18 de agosto era arrestado de nuevo acusado de conducir borracho. El hombre fue llevado a la cárcel del condado, donde permanecía en espera de que un juez decretara una fianza para abandonar la prisión. Es la tercera vez en dos años que le pillan conduciendo en ese estado de embriaguez.

Con información de ACV