Deben estacionamientos contar con espacios para personas con discapacidad

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los estacionamientos en Aguascalientes están obligados a contar con espacios destinados para personas con discapacidad, informó Israel Díaz García, director de Mercados del Municipio de la capital.

“Debe de tener cuatro, sin embargo, hay gente o hay empresarios que ponen más, y si ponen más, pues bueno. El mínimo es uno por cada 25”.

“Lo más importante es que este cajón lo pueden utilizar tres personas diferentes, una persona con discapacidad, una mujer embarazada o una persona de la tercera edad”, explicó Díaz García.

El funcionario destacó que el reglamento es claro en señalar que estos espacios deben ser utilizados por quienes cumplan con los supuestos mencionados.

“Cuando no es así, el dueño o el encargado del estacionamiento nos hace un llamado. Hay personas que no cumplen con eso, que realmente ellos vieron que no tienen ninguno de estos tres supuestos. Si se les pide el apoyo, Vialidad puede intervenir, siempre y cuando el apoyo sea requerido por el dueño del estacionamiento”, aclaró.

Asimismo, mencionó que las inspecciones se realizan tanto al inicio de operaciones de un estacionamiento como en revisiones periódicas.

“Todos los estacionamientos se hacen una verificación cuando hacen la solicitud, tanto para inicio de operaciones o como refrendo. Si en la verificación no cuenta con esos cajones, se les niega hasta que lo tenga”, detalló.

“A veces la gente quisiera estacionarse cerca de la tienda a la que van a llegar, pero sabemos que no es posible. Es importante que sean conscientes y que estos cajones los dejen libres para estos supuestos, aunque eso implique caminar un poquito más”.