De ‘líder de rancho’ estrategia contra covid del gobierno federal: Velasco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Colegio de Médicos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg, calificó la estrategia del gobierno federal contra el covid como política de ‘líder de rancho’.

Expuso que no hubiesen sucedido tantas muertes como al día de hoy se contabilizan en el país si se hubiera asumido otra actitud por parte del gobierno federal.

“Ya no quiero menciónalo porque mi úlcera y mi corazón me afecta, pero hubo una actitud infantil, fue de líder de rancho y de líder sindical barato”, criticó.

Recordó como en su momento se realizaban las campañas de vacunación de una manera rápida y oportuna, lo cual no sucedió en esta ocasión por el afán de centralizar la aplicación del biológico.

El presidente de los médicos expuso que es necesario que ya se abra al público la adquisición de la vacunas como en otras partes del mundo.

“Nos la pasamos un año navegando, nos decían váyanse para Rincón, ahora en Calvillo y pues ¿qué es eso? debieron iniciar por la capital que concentra al 70% de la población”.

Al final mencionó que da la impresión de que no le interesa al gobierno federal el tema de salud y para muestra la escasez de medicamentos.