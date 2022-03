Crean herramienta que ayuda a tomar fotografías en 3D

Redacción

Entre tanta fusión y avión hipersónico siempre a la vuelta de la esquina, de vez en cuando aparece un invento que existe ya, ahora mismo, que me deja sin habla y absolutamente maravillado. Es el caso de esta nueva tecnología fotográfica de la compañía norteamericana Nvidia. Como diría el autor de ciencia-ficción Arthur C. Clarke, es una tecnología suficientemente avanzada para resultar indistinguible de la magia.

Se llama Instant NeRF, las siglas en inglés de Neural Radiance Fields o campos de radiancia neuronales en español. Esta técnica puede recrear la realidad con total precisión y en tres dimensiones a partir de tres o cuatro fotografías, incluso cosas que no han sido fotografiadas y que permanecen ocultas en todas las fotos. El resultado es sencillamente increíble en el sentido literal: cuando lo ves no te lo puedes creer.

Cómo funciona

Hay programas capaces de generar escenas tridimensionales a partir de simples fotografías. Pero, aparte de que son muy crudas, requieren fotografías de los objetos desde absolutamente todos los ángulos. Cualquier cosa no fotografiada aparecerá como un vació negro. Sencillamente, si no has captado la información, es imposible reproducirla. Hasta ahora.

Con Instant NeRF, una red neuronal recrea la realidad que no se puede ver en las fotos con una precisión pasmosa. En el vídeo sobre estas líneas, puedes ver cosas que no se han capturado en ningún momento. La parte de atrás del pelo, peinado incluido, la nuca, su espalda, las piernas… todo, absolutamente todo lo que es invisible e inexistente en las fotografías está generado por una inteligencia artificial.

Técnicamente — como explica Nvidia en su web — esto es un ‘render a la inversa’. En vez de utilizar un modelo tridimensional para lanzar rayos que rebotan en las superficies de forma directa e indirecta y así generar un crear una imagen bidimensional fotorealista — como hacen en las películas o en tu consola de videojuegos — el render a la inversa analiza fotografías bidimensionales para intentar reconstruir la escena en tres dimensiones. La tecnología analiza las imágenes y — como sabe los ángulos en los que has tomado las fotos — la inteligencia artificial es capaz de deducir el origen de cada píxel de la imagen, reconstruyendo toda la realidad aunque no pueda verla.

Nvidia ha evolucionado este método para hacer este proceso casi instantáneamente. Una vez la red neuronal ha reconstruido la escena, puedes moverte con libertad por ella, en tiempo real, y “re-fotografiar” la escena desde cualquier ángulo, incluso por detrás de un sujeto, en tiempo real.

Fotografía computacional

Como dice David Luebke — vicepresidente de investigación gráfica de la Nvidia— “Instant NeRF podría ser tan importante para el 3D como las cámaras digitales y la compresión JPEG lo han sido para la fotografía 2D: aumentando enormemente la velocidad, la facilidad y el alcance de la captura y el intercambio de imágenes 3D”. Si es cierto lo que muestran en el vídeo, Luebke tiene toda la razón. Esta tecnología permitirá cosas inimaginables nunca vistas antes en la industria efectos especiales y del entretenimiento. Pero hay mucho más. Como ver el guantazo de Will Smith a Chris Rock desde todos los ángulos imaginables, por ejemplo.

El hecho es que esta tecnología también puede cambiar totalmente la fotografía y el vídeo diario como parte del creciente arsenal de la llamada fotografía computacional. Ese término agrupa a las técnicas que utilizan inteligencia artificial para procesar imágenes, sobrepasando las limitaciones de la máquina y haciendo cosas que hasta ahora eran imposibles sin días o semanas de trabajo en programas de edición. O directamente imposibles de hacer y punto. Es lo que hace que el sensor de un teléfono móvil pueda producir una imagen clara en la casi completa oscuridad. O — como hacen los iPhone de última generación — capturar vídeo en el que puedes cambiar el foco de la cámara a voluntad en cualquier momento después de haberlo grabado.

El Instant NeRF tendrá aplicaciones similares pero mucho más impresionantes. Se podrá utilizar para capturar una imagen para después poder cambiar el ángulo a voluntad, hasta el punto de tomar una foto completamente sintética desde el ángulo completamente opuesto al que se usó al tomar las fotos originalmente. También podría usarse para cambiar el foco, la iluminación o incluso los materiales de los sujetos y la escena.

Combinado con otras tecnologías, capturar la realidad en alta fidelidad permitirá después poder manipularla como quieras. Ahí entramos de lleno en el debate del fin de la realidad, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero eso ya es tema para otro día.