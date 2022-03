Profeco retirará del mercado marcas de calcetas y medias de compresión por engañosas

Redacción

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que retirará del mercado mexicano cuatro marcas de calcetas y medias de compresión por incumplir con los tratamientos que ofrecen.

De acuerdo con el titular Ricardo Sheffield, en abril se realizó un análisis a 12 modelos de 11 marcas diferentes de calcetas y medias de compresión que prometen ayudar al cuidado de los pies y tratamiento de varices.

Como resultado, detectaron que cuatro marcas no cumplían con las características y resultados que prometían.

“En donde sí hay sanciones, cuatro marcas que se van a sancionar y retirar del mercado, es en el estudio donde revisamos calcetas y medias de compresión. Una se llama VarisOff by Daonsa hecha en Estados Unidos, y que lo usan personas que tiene varices y no cumplen, y no dice de qué está hecho, está mal etiquetado el producto; otra marca se llama Cristy; otra que se llama Jobst Ultra Sheer; y la otra marca es Atlético, estas últimas hechas en México”, reveló.

Explicó que las revisiones consistieron en determinar el nivel de desempeño de los productos, con la identificación y contenido de fibras, el grado de compresión y la resistencia al reventamiento.

Finalmente, se decidió que las cuatro marcas saldrán del mercado nacional ya que exceden la variación del contenido de fibras que dicta la Norma Oficial Mexicana.

Con información de Milenio