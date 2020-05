Coparmex exige investigación a fondo sobre el caso Bartlett

Redacción

Ciudad de México.-La Coparmex alertó al Gobierno mexicano que de no investigar el “Bartlettgate” el caso podría ser el primero de corrupción de la presente administración. El órgano empresarial llamó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a indagar la supuesta compra de equipo médico a presunto sobreprecio a una empresa propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.

“Aunque ya es grave por si mismo este hecho, lo sería aún más porque las acciones de austeridad personal del Presidente y los recortes obligados a los funcionarios públicos que colaboran en el Gobierno federal servirán de poco, porque estaría enviando el mensaje de que la corrupción, en este Gobierno es tolerada. Estoy de acuerdo en que la corrupción se limpia como las escaleras, se empieza desde arriba”, puntualizó un texto publicado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El Presidente López Obrador pidió en su conferencia de prensa matutina que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigara al hijo del director de la CFE por posibles actos de corrupción con contratos públicos. Este lunes la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que desde el viernes 1 de mayo el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inició un expediente por la adquisición de ventiladores en el estado de Hidalgo.

En un comunicado afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público y de ser necesario se dará vista penal. El mandatario mexicano aseguró que ya no es igual a los gobiernos anteriores, situación que, consideró, “a veces ‘calienta’ porque nos confunden. No somos iguales, nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el Gobierno, para desterrar la corrupción”.

Hasta ahora, dos investigaciones señalan abiertamente al hijo del polémico funcionario. Una es de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la otra es del periodista Carlos Loret de Mola. Ambas indican que Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, ha obtenido contratos del Gobierno autodenominado “Cuarta Transformación”.

La Coparmex se refirió a éstas en un documento en el que afirmó que la corrupción ha sido uno de los principales cánceres del país. El organismo empresarial recordó que durante la campaña presidencial del mandatario mexicano el combate a este delito fue su “principal oferta” y la razón por a que millones de personas votaron por él.

“Casi tres años después, la corrupción no sólo sigue presente, sino que el mismo Gobierno Federal parece permitirla. Fuera de uno o dos casos que se han identificado más como vendettas personales, el carpetazo y el olvido siguen siendo el destino de casos que en la historia contemporánea de México han lastimado la confianza de nuestro pueblo en sus instituciones y el sistema democrático”, sentenció el organismo empresarial encabezado por Gustavo de Hoyos.

© SinEmbargo AMLO anuncia que la SFP investigara presunta corrupcion del hijo de Manuel Bartlett

Puntualizó que la administración de López Obrador ha preferido las asignaciones directas con invitaciones restringidas, por lo que las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Anticorrupción tienen menor impulso y enfatizó la necesidad de una política pública que combata a la corrupción, más allá de los discursos.

“Jamás se podrá justificar que el hijo de un funcionario público de primer nivel, venda equipo para salvar la vida a mexicanos a sobreprecio, cuando en realidad lo que debería de hacer es ofrecerlo a mejores precios y más si esto se lleva a cabo a través de un obscuro procedimiento de adjudicación directa”, afirmó Coparmex.

Propuso cinco elementos para el combate a la corrupción: la protección, impulso y desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción autónomo y profesional; el desarrollo de un Sistema de Contrataciones Públicas de clase mundial; diseñar una nueva plataforma digital enfocada al mejor uso de los recursos públicos; responsabilidad e integridad de las empresas y la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización para ejercer control y vigilancia en el uso de recursos públicos.

Con información de Sin Embargo