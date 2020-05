Valentín Elizalde habría sido traicionado por su primo, la historia de su ejecución da un giro total

Redacción

Tamaulipas.-Tremendo giro da la historia de la ejecución de famoso cantante grupero.

Han pasado casi 16 años desde que un comando asesinó sin piedad a Valentín Elizalde “El Gallo de Oro”, a la salida de un palenque en Reynosa, Tamaulipas.

Ahora, el testimonio de la esposa del único sobreviviente ha dado un giro de 180 grados a la historia que se conoce del trágico suceso. Marysol Castro, esposa del Tano Elizalde, primo de Valentín y único testigo del ataque, dejó entrever que el asesinato pudo ser una traición fraguada por su propio marido.

En entrevista con de Blog del Narco, la mujer narró varios elementos sospechosos que harían pensar que Tano puso al “Gallo de Oro” a merced de sus asesinos. Por principio de cuentas, la noche del asesinato Marysol notó muy nervioso a Tano, además de que siempre se sostuvo que la polémica fecha en Reynosa la cerró el mánager de Valentín, muerto en el evento, pero ahora se sabe que fue Tano quien la armó.

“Valentín me dijo que no quería ir”, dijo Marysol. “Tano siempre echó la culpa a Mario, pero Mario ya no estaba para defenderse”, agregó sobre la polémica presentación.

Sobre el extraño comportamiento de Tano esa fatídica noche del 25 de noviembre de 2006, Marysol recordó.

“Cuando él llegó, él platicó con la persona que lo llevó (el empresario). Tano platica con el empresario y cuando se acerca Vale, esta persona se va”, dijo.

“Vale siempre se quedaba a dar autógrafos hasta que la última persona se iba, esa noche no. Tano se acostó en la Suburban y nunca se levantó”, concluyó.

Marysol hizo estas declaraciones en la víspera del estreno de la polémica bioserie que Tano ha luchado por producir y lanzar al aire.

Con información del Blog del Narco