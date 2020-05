Comercios esperan aumento raquítico en ventas para el 10 de mayo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A pesar de la crisis sanitaria y económica que se padece, los comerciantes se alistan para un 10 de mayo sin precedentes en la historia, nunca visto.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, puntualizó que en el mejor de los escenarios si alcanzan un 15% en ventas para dicha dicha fecha en comparativo al 2019, se dan por satisfechos.

Comentó que algunos comercios están ofreciendo algunos servicios a domicilio, lo mismo que restaurantes tendrán promociones para llevar, sin embargo no será lo mismo a lo normal.

“Las flores, chocolates, algunos detalles o la comida pues se surten a domicilio, esos comercios no tendrían problemas, sin embargo, pues tú sabes que no es lo mismo porque hay quien prefiere salir ese día con la mamá a algún restaurante o llevarla simplemente a escoger su regalo, cosa que este año no habrá”.

El líder de los comerciantes establecidos, puntualizó que no se tiene por lo pronto el estimado de pérdidas que se tendrán tan solo por esta fecha significativa para la población, sin embargo será de millones de pesos.

“Mira, te repito, nuestras estimaciones ya en estos momento es ver si llegamos a un 15 a 20 de lo que fue el año pasado y es mucho, pero de entrada todo la parte de restaurantes desde los desayunos, comidas y cenas solo recordarán con nostalgia el pasado”.