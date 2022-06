Comenzarán a aplicarse multas a transporte pesado que siga circulando por capital, anuncia Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ahora sí comenzarán a aplicarse multas a transporte pesado que siga circulando por la ciudad capital en vez de usar el libramiento carretero, anunció el alcalde Leonardo Montañez Castro, luego de un fuerte accidente ocasionado por un tráiler en tercer anillo y que derivó en al menos una decena de personas lesionadas.

“Ya comenzaremos a sancionar a partir de este momento, ya empezaremos a sancionar. Es algo que estuvimos valorando, fue lamentable lo que ocurrió y sabemos que en gran medida estos accidentes son por no respetar los límites de velocidad”, afirmó en entrevista colectiva.

Montañez Castro recordó que se había otorgado un denominado periodo de gracia para no infraccionar estas unidades, pero aclaró que ello no significa que puedan seguir circulando, pues se les exhorta para recurrir al libramiento poniente que ya está en operación desde hace unas semanas.

“El periodo de gracia significa que no se les está infraccionando, pero desde que se abrió el libramiento realizamos un operativo en los accesos de la ciudad para que no lleguen y no entren. No es que puedan circular de manera libre y cuando los detectamos, se les invita a salir de la ciudad. Hay transporte que viene a dejar mercancías y surtir a las empresas, siempre y cuando no lo hagan en hora pico”, insistió el edil por el PAN.

La semana pasada un tráiler que circulaba por avenida Siglo XXI, también conocido como tercer anillo, causó un accidente vial que ocasionó daños materiales en más de una docena de autos, además de varias personas lesionadas. El chofer de la unidad pesada justificó haberse quedado sin frenos.

Acerca de las versiones que el conductor de ese tráiler circulaba intoxicado al momento del suceso, el alcalde dijo que únicamente se tienen datos confirmados de una falla mecánica y no de las condiciones del propio chofer.

Montañez calculó que en la ciudad capital circulan más de 500 mil vehículos, lo que ya deriva en más patrullaje y rondines.