Clínicas del IMSS en Aguascalientes modifican atención por semáforo Naranja

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Debido a que Aguascalientes se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado informa a los derechohabientes que modificará la atención del servicio de Urgencias, así como de algunas especialidades en sus hospitales.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 atenderá los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, así como otros cuadros respiratorios. Además, los servicios de especialidades médicas que estarán trabajando en el nosocomio son Pediatría, Ginecología y Obstetricia. En lo sucesivo, el resto de las urgencias no COVID-19 se atenderán en los HGZ No. 2 y 3.

Se precisa que el HGZ No. 2 atenderá urgencias no COVID-19, correspondientes a los pacientes adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. Por su parte, el HGZ No. 3 recibirá sólo a los usuarios de las UMF No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y Loreto.

El jefe de los Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Aguascalientes, doctor José de Jesús Chávez Martínez, advirtió que conforme aumente la demanda de atención COVID, la consulta externa de los hospitales cerrará las especialidades de Alergología e Inmunología, Audiología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Geriatría, Maxilofacial, Otorrinolaringología y Proctología, cuya atención será reprogramada al regresar a semáforo amarillo.

Asimismo, Chávez Martínez aseguró que estas medidas obedecen a la estrategia de reconversión hospitalaria establecida a nivel nacional para los distintos niveles de riesgo referidos en el semáforo epidemiológico: adecuar la capacidad de atención al número de personas enfermas de gravedad y reducir los riesgos de contagio dentro de las instalaciones médicas.

En ese sentido, el funcionario aseguró que el IMSS en Aguascalientes ha logrado atender al 100% de los pacientes graves y críticos por COVID-19, además de que los nosocomios cuentan con camas, respiradores y personal altamente capacitado para responder a la emergencia sanitaria.

Cabe mencionar que actualmente el HGZ No. 1 destina el 60% de sus camas a pacientes respiratorios con cuadros moderados, graves y críticos de COVID-19, cifra que podría incrementar de acuerdo con la demanda de atención.

Por último, Chávez Martínez hace un llamado a la población a mantener las medidas de prevención para romper las cadenas de contagios por COVID-19, como el lavado constante de manos, el uso correcto del cubrebocas, alcohol gel al menos al 70% y la sana distancia, así como vacunarse.