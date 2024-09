Centellas iguala con Cruz Azul en la CDMX

Redacción

Ciudad de México.-Las Centellas visitaron La Noria para enfrentar a la escuadra de Cruz Azul en partido

correspondiente a la jornada 8, que finalizó con empate 1-1.

Por parte de las de Aguascalientes, el profesor Miguel Ramírez alineó a Ithaisa Viñoly;

Lesly González, Anapaola González, Sabina Velázquez, Jemery Myvett; Athziri

Alonso, Ana Huerta, Dayán Fuentes, María Acosta, Pilar Aceves; Perla Navarrete.

Por parte de las locales, el estratega José Cevada inició con Alejandría Godínez; Edith

Carmona, Julissa Dávila, Lía Martínez, Ximena Rios; Ivonne Gutiérrez, Danya

Gutiérrez, Dalia Molina, Danielle Fuentes; Valeria Valdez y Vivian Ikechukwu.

Durante la primera mitad, el Equipo de Aguascalientes mostró mucho orden

defensivo, protegiendo bien su meta y evitando que los ataques cruzazulinos se

concretaran. A medida que avanzaban los minutos, las locales comenzaron a mostrar

cierta desesperación por no lograr convertir sus intentos en anotación. No fue sino

hasta los minutos finales de la primera parte que las cementeras lograron vencer a

Ithaisa Viñoly, y así, el descanso llegó con un marcador de 1-0 a favor de Cruz Azul.

En la segunda mitad, el profesor Miguel Ramírez ajustó su cuadro, optando por

un esquema táctico más ofensivo que rápidamente comenzó a dar frutos. Las

de Aguascalientes fueron recuperando poco a poco la posesión del balón y

generando oportunidades de gol, aunque la defensiva capitalina defendió su

ventaja con mucho oficio. En los minutos finales, las Centellas no cesaron en

su intención ofensiva, y en tiempo agregado, el esfuerzo finalmente dio

resultado; Quetzali Barranco fue la encargada de anotar y empatar el

marcador. El silbatazo final llegó, cerrando el partido con un empate 1-1.